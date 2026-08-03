EQS-Adhoc: Basler AG Geschäftszahlen für die ersten 6 Monate 2026: Starke Geschäftsentwicklung im 1. HJ, Unternehmen erhöht erneut Prognose für 2026

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Basler AG Geschäftszahlen für die ersten 6 Monate 2026: Starke Geschäftsentwicklung im 1. HJ, Unternehmen erhöht erneut Prognose für 2026



04.08.2026 / 19:39 CET/CEST

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Veröffentlichung Insider Information nach Art. 17 MAR

Basler AG Geschäftszahlen für die ersten 6 Monate 2026: Starke Geschäftsentwicklung im 1. HJ, Unternehmen erhöht erneut Prognose für 2026

Auftragseingang: 180,0 Mio. € (VJ: 113,3 Mio. €, +59 %)

Umsatz: 152,4 Mio. € (VJ: 111,7 Mio. €, +36 %)

EBITDA: 37,9 Mio. € (VJ: 16,9 Mio. €, >+100 %)

EBIT: 31,1 Mio. € (VJ ang.: 8,6 Mio. €, >+100 %)

EBIT-Marge: 20,4 % (VJ ang.: 7,7 %)

Freier Cashflow: 12,9 Mio. € (VJ ang.: 2,3 Mio. €)

Prognoseanpassung 2026: Umsatz 270 - 290 Mio. € (bisher 247 – 270 Mio. €), EBIT-Marge 12,5 – 14,5 % (bisher 9,5 – 13,0 %).

Ahrensburg, 04.08.2026 – Die Basler AG, ein führender Anbieter von Computer Vision Technologie, veröffentlicht heute Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026.

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Die bereits im ersten Quartal 2026 gezeigte sehr positive Geschäftsentwicklung setzte sich im zweiten Quartal fort. Der Basler Konzern konnte seinen Auftragseingang und Umsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres deutlich zum Vorjahr steigern und entwickelte sich oberhalb des Gesamtmarktes. Aufgelaufen stiegen die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahr mit 59 % auf 180,0 Mio. € (VJ 113,3 Mio. €), der Umsatz stieg um 36 % auf 152,4 Mio. € (VJ: 111,7 Mio. €).

Die Märkte für Bildverarbeitungskomponenten entwickelten sich im ersten Halbjahr ebenfalls positiv. Nach Angaben des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) lagen die Auftragseingänge der deutschen Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten per Ende Juni 2026 nominal um 25 % über dem Vorjahresniveau. Die Branchenumsätze erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 9 %.

Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 37,9 Mio. € (VJ: 16,9 Mio. €). Das EBIT stieg im ersten Halbjahr um 22,5 Mio. € auf 31,1 Mio. € (VJ ang.: 8,6 Mio. €). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 20,4 % (VJ ang.: 7,7 %).

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Der operative Cashflow betrug 16,6 Mio. € (VJ ang.: 8,5 Mio. €). Nach Abzug des investiven Cashflows in Höhe von -3,8 Mio. € (VJ ang.: -5,4 Mio. €) verbesserte sich der freie Cashflow gegenüber dem Vorjahr auf 12,9 Mio. € (VJ ang.: 2,3 Mio. €). Der insbesondere durch planmäßige Tilgungen sowie die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 beeinflusste Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -11,8 Mio. € (VJ ang.: -4,7 Mio. €).

Mit einem weiterhin positiven Book-to-Bill-Verhältnis und einem gut gefüllten Auftragsbestand startet das Unternehmen mit Rückenwind in die zweite Jahreshälfte. Die starken Ergebnisse des ersten Halbjahres sowie die anhaltend positive Entwicklung des Auftragseingangs in den ersten Wochen des dritten Quartals stimmen die Basler AG grundsätzlich positiv.

Die zunehmenden Engpässe in den Lieferketten erschweren jedoch die vollständige Bedienung der sehr hohen Nachfrage. Wenige Tage vor Veröffentlichung dieser Meldung wurde zudem die japanische Region Kumamoto von einem Erdbeben getroffen. Infolge des Ereignisses musste Sony, einer der größten Lieferanten für Bildsensoren von Basler, die Produktion in einem dort ansässigen Werk vorübergehend einstellen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist bis Mitte August mit erheblichen Einschränkungen der Produktion von Bildsensoren zu rechnen. Da die Sicherheitsbestände in der Lieferkette infolge der hohen Nachfrage der vergangenen Monate weitgehend abgebaut sind, erwartet der Basler Konzern vorübergehende Belastungen für die Produktionsmengen in den Monaten September und Oktober.

Unter Abwägung der Chancen und Risiken erhöht der Basler Konzern erneut seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Vorstand erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 270 Mio. € und 290 Mio. € sowie eine EBIT-Marge zwischen 12,5 % und 14,5 %. Im Rahmen der vorangegangenen Prognoseanhebung Anfang Mai war ein Konzernumsatz zwischen 247 Mio. € und 270 Mio. € sowie eine EBIT-Marge zwischen 9,5 % und 13,0 % in Aussicht gestellt worden.

Die vergleichsweise breiten Prognosekorridore tragen insbesondere den bestehenden Unsicherheiten in den Lieferketten Rechnung. Die erwartete EBIT-Marge berücksichtigt darüber hinaus höhere variable Vergütungsbestandteile und mögliche erfolgsabhängige Mitarbeiterbeteiligungen infolge der deutlich verbesserten Umsatz- und Ergebnisentwicklung.



Der vollständige Halbjahresbericht kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

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Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt:Basler AGVerena FehlingTel. 04102 463 101Email: Verena.fehling@baslerweb.com