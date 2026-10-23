EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

EQS-Ad-hoc: BB Biotech AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht



23.10.2026 / 07:00 CET/CEST

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Werbung Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 23. Oktober 2026 BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. September 2026 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten neun Monate 2026 informiert. Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2026 einen Gewinn nach Steuern von CHF 605 Mio. aus (Gewinn von CHF 106 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 175 Mio. aus (Gewinn von CHF 448 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden. Werbung Der Zwischenbericht per 30. September 2026 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.com verfügbar. Für weitere Informationen: Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00 Head BB Biotech Team Dr. Christian Koch Head Investor Relations Werbung ir@bbbiotech.com

Rachael Burri, rbu@bellevue.ch Media Relations Fabienne Tresch, ftr@bellevue.ch www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.



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