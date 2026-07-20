EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht und passt ihre Dividendenpolitik an

EQS-Ad-hoc: BB Biotech AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht und passt ihre Dividendenpolitik an



24.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

24. Juli 2026

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht und passt ihre Dividendenpolitik an

Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. Juni 2026 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für das 1. Halbjahr 2026 informiert.

Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. Juni 2026 einen Gewinn nach Steuern von CHF 430 Mio. aus (Verlust von CHF 341 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 2. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 451 Mio. aus (Verlust von CHF 100 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Werbung

Die BB Biotech AG hat ihre Dividendenpolitik mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2026 angepasst. Das Unternehmen strebt künftig eine jährliche Dividendenrendite von 3-5% an und ersetzt damit die bisherige feste Ausschüttungspolitik.

Der Zwischenbericht per 30. Juni 2026 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.ch verfügbar.

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Werbung

Head BB Biotech Team

Dr. Christian Koch

Head Investor Relations

ir@bbbiotech.com

Rachael Burri, rbu@bellevue.ch

Media Relations

Fabienne Tresch, ftr@bellevue.ch

www.bbbiotech.ch

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.