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EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht und passt ihre Dividendenpolitik an

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EQS-Ad-hoc: BB Biotech AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht und passt ihre Dividendenpolitik an

24.07.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

24. Juli 2026

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht und passt ihre Dividendenpolitik an

Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. Juni 2026 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für das 1. Halbjahr 2026 informiert.

Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. Juni 2026 einen Gewinn nach Steuern von CHF 430 Mio. aus (Verlust von CHF 341 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 2. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 451 Mio. aus (Verlust von CHF 100 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

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Die BB Biotech AG hat ihre Dividendenpolitik mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2026 angepasst. Das Unternehmen strebt künftig eine jährliche Dividendenrendite von 3-5% an und ersetzt damit die bisherige feste Ausschüttungspolitik.

Der Zwischenbericht per 30. Juni 2026 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.ch verfügbar.

 

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

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Head BB Biotech Team
Dr. Christian Koch

Head Investor Relations
ir@bbbiotech.com
Rachael Burri, rbu@bellevue.ch

Media Relations
Fabienne Tresch, ftr@bellevue.ch

 

www.bbbiotech.ch

 

Unternehmensprofil
BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

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24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BB BIOTECH AG
Schwertstrasse 6
8200 Schaffhausen
Schweiz
Telefon: +41 52 624 08 45
E-Mail: info@bbbiotech.com
Internet: www.bbbiotech.ch
ISIN: CH0038389992
WKN: A0NFN3
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
LEI Code: 391200MBZQNPFHIVKO34
EQS News ID: 2370802

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2370802  24.07.2026 CET/CEST

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21.10.22 BB Biotech Add Baader Bank
27.08.19 BB BIOTECH neutral Independent Research GmbH
30.04.15 BB Biotech accumulate equinet AG
20.04.15 BB Biotech buy Oddo Seydler Bank AG
20.04.15 BB Biotech Verkaufen Independent Research GmbH