EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht und passt ihre Dividendenpolitik an
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EQS-Ad-hoc: BB Biotech AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
24. Juli 2026
BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht und passt ihre Dividendenpolitik an
Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. Juni 2026 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für das 1. Halbjahr 2026 informiert.
Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. Juni 2026 einen Gewinn nach Steuern von CHF 430 Mio. aus (Verlust von CHF 341 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 2. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 451 Mio. aus (Verlust von CHF 100 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.
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Die BB Biotech AG hat ihre Dividendenpolitik mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2026 angepasst. Das Unternehmen strebt künftig eine jährliche Dividendenrendite von 3-5% an und ersetzt damit die bisherige feste Ausschüttungspolitik.
Der Zwischenbericht per 30. Juni 2026 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.ch verfügbar.
Für weitere Informationen:
Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00
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Head BB Biotech Team
Head Investor Relations
Media Relations
www.bbbiotech.ch
Unternehmensprofil
Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:
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24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 624 08 45
|E-Mail:
|info@bbbiotech.com
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|ISIN:
|CH0038389992
|WKN:
|A0NFN3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
|LEI Code:
|391200MBZQNPFHIVKO34
|EQS News ID:
|2370802
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2370802 24.07.2026 CET/CEST
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