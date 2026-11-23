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Beno Holding AG: BENO Holding AG legt Umfang einer ersten Tranche der Kapitalerhöhung fest



23.11.2026 / 18:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden bislang insgesamt 67.562 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 6,50 je Bruttoemissionserlös von rund EUR 439.153,00.

Die Platzierung erfolgte zunächst im Wege eines Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre einschließlich der Möglichkeit zum Mehrbezug. Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen

Die Durchführung in Teilbeträgen soll eine zeitnahe Eintragung und Lieferung der im Rahmen der ersten Tranche bezogenen beziehungsweise gezeichneten und zugeteilten neuen Aktien ermöglichen. Die Gesellschaft prüft, weitere neue Aktien aus der am 13. Oktober 2026 beschlossenen Kapitalerhöhung im Rahmen prospektfreier Privatplatzierungen ausgewählten Investoren zur Zeichnung anzubieten. Mit Eintragung der Durchführung der ersten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von bislang EUR 3.386.790,00 um EUR 67.562,00 auf EUR 3.454.352,00 erhöhen und sodann in 3.454.352 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt sein.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnbezugsberechtigt.

Die Durchführung der ersten Tranche der Kapitalerhöhung steht noch unter dem Vorbehalt ihrer Eintragung in das Handelsregister. Nach Eintragung sollen die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft im Marktsegment m:access der Börse München einbezogen werden.



Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit dreizehn deutsche Standorte mit rund 40 Mietern und einer Nutzfläche von insgesamt rund 165.000 m². Nach dem wirtschaftlichen Übergang der Immobilie in Remagen wird das Portfolio vierzehn Standorte mit rund 172.000 m² umfassen. Das auf Basis der vorliegenden Immobilienbewertungen sowie der Kaufpreise der im Jahr 2026 vertraglich vereinbarten Immobilienerwerbe rechnerisch ermittelte Immobilienvolumen wird sich dann auf rund 95,5 Mio. EUR belaufen.

Der Vorstand der BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die am 13. Oktober 2026 beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus dem Genehmigten Kapital 2025/I in mehreren Teilbeträgen durchzuführen, und den Umfang der ersten Tranche dieser Barkapitalerhöhung festgelegt.Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden bislang insgesamtzu einem Bezugspreis von EUR 6,50 je Aktie bezogen oder verbindlich gezeichnet und zugeteilt. Dies entspricht einemDie Platzierung erfolgte zunächst im Wege eines Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre einschließlich der Möglichkeit zum Mehrbezug. Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien wurden anschließend im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren zum gleichen Bezugspreis platziert.Die Durchführung in Teilbeträgen soll eine zeitnahe Eintragung und Lieferung der im Rahmen der ersten Tranche bezogenen beziehungsweise gezeichneten und zugeteilten neuen Aktien ermöglichen. Die Gesellschaft prüft, weitere neue Aktien aus der am 13. Oktober 2026 beschlossenen Kapitalerhöhung im Rahmen prospektfreier Privatplatzierungen ausgewählten Investoren zur Zeichnung anzubieten. Mit Eintragung der Durchführung der ersten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von bislang EUR 3.386.790,00 um EUR 67.562,00 auf EUR 3.454.352,00 erhöhen und sodann in 3.454.352 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt sein.Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnbezugsberechtigt.Die Durchführung der ersten Tranche der Kapitalerhöhung steht noch unter dem Vorbehalt ihrer Eintragung in das Handelsregister. Nach Eintragung sollen die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft im Marktsegment m:access der Börse München einbezogen werden.



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