EQS-Adhoc: Beno Holding AG: Vorstand beabsichtigt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital

EQS-Ad-hoc: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Beno Holding AG: Vorstand beabsichtigt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital



13.10.2026 / 10:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Nicht bezogene Aktien werden durch die Gesellschaft einem eingeschränkten Kreis an ausgewählten Investoren zum Bezugspreis zum Erwerb angeboten.

Die Kapitalmaßname soll noch im vierten Quartal 2026 durchgeführt werden.

Die Mittel der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu Euro 4,4 Mio. sollen zum weiteren Aufbau des Immobilienportfolios der Gesellschaft verwendet werden.



Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf Light-Industrial-Objekte in Deutschland. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare Immobilien mit laufenden Cashflows, Drittverwendungsfähigkeit und Wertsteigerungspotenzial durch aktives Asset Management.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Remote-Bewirtschaftung verbunden wird. Durch die frühe Integration digitaler Zwillinge in die operative Bestandssteuerung schafft die Gesellschaft die Grundlage für höhere Produktivität, bessere Steuerbarkeit und skalierbares Wachstum.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit dreizehn deutsche Standorte mit rund 40 Mietern und einer Nutzfläche von insgesamt rund 165.000 m². Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 91,48 Mio. EUR.



Kontakt:

BENO Holding AG

Florian Renner

Brienner Str. 7,

80333 München

Deutschland

Tel.: +49 89 20 500 410

E-Mail: ir@beno-gruppe.de

Website: www.beno-gruppe.de

Der Vorstand der BENO Holding AG (WKN: A11QLP / ISIN: DE000A11QLP3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats, auf Basis des Beschlusses der Hauptversammlung vom 07.10.2025 bzw. gem. § 6 Abs. 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2025/I), beschlossen, eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu 674.188 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien vorzubereiten. Der Bezugspreis beträgt EUR 6,50 je Aktie.Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Nicht bezogene Aktien werden durch die Gesellschaft einem eingeschränkten Kreis an ausgewählten Investoren zum Bezugspreis zum Erwerb angeboten.Die Kapitalmaßname soll noch im vierten Quartal 2026 durchgeführt werden.Die Mittel der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu Euro 4,4 Mio. sollen zum weiteren Aufbau des Immobilienportfolios der Gesellschaft verwendet werden.Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf Light-Industrial-Objekte in Deutschland. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare Immobilien mit laufenden Cashflows, Drittverwendungsfähigkeit und Wertsteigerungspotenzial durch aktives Asset Management.BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Remote-Bewirtschaftung verbunden wird. Durch die frühe Integration digitaler Zwillinge in die operative Bestandssteuerung schafft die Gesellschaft die Grundlage für höhere Produktivität, bessere Steuerbarkeit und skalierbares Wachstum.Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit dreizehn deutsche Standorte mit rund 40 Mietern und einer Nutzfläche von insgesamt rund 165.000 m². Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 91,48 Mio. EUR.Kontakt:BENO Holding AGFlorian RennerBrienner Str. 7,80333 MünchenDeutschlandTel.: +49 89 20 500 410E-Mail: ir@beno-gruppe.deWebsite: www.beno-gruppe.de



Ende der Insiderinformation

13.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News