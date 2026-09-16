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EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft confirms rumours regarding negotiations on a voluntary takeover offer by SAZERAC COMPANY, INC.

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Berentzen-Gruppe AG
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EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Takeover Offer
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft confirms rumours regarding negotiations on a voluntary takeover offer by SAZERAC COMPANY, INC.

16-Sep-2026 / 18:11 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Disclosure of an inside information acc. to Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014

Haselünne, September 16, 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft confirms rumours regarding negotiations on a voluntary takeover offer by SAZERAC COMPANY, INC.

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602), which is listed on the Regulated Market (General Standard) of the Frankfurt Stock Exchange, has confirmed rumours that it is in negotiations with SAZERAC COMPANY, INC., a manufacturer of alcoholic beverages based in New Orleans, United States of America, regarding a voluntary public takeover offer to the shareholders of Berentzen for the acquisition of all outstanding shares in Berentzen.

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The Berentzen Group will keep the capital markets and the public informed of developments in accordance with legal requirements.

 

Information regarding the issuer of this announcement

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, headquartered in Haselünne, Germany, is a listed company in

the beverage industry with the business segments Spirits, Non-Alcoholic Beverages and Fresh Juice

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Systems.

 

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Stock exchange symbol: BEZ

Listings: Regulated market (General Standard) in Frankfurt, XETRA

Open Market in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart

 

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Phone: +49 (0) 5961 502 0

E-mail: info@berentzen.de

Internet: www.berentzen-gruppe.de

 

Contact

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Phone: +49 (0) 5961 502 215

Mobile: +49 (0) 170 348 1891

E-mail: ir@berentzen.de



End of Inside Information

16-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Germany
Phone: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-372
E-mail: ir@berentzen.de
Internet: www.berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201602
WKN: 520160
Listed: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart
LEI Code: 529900M158OU8D7KIY26
EQS News ID: 2400432

 
End of Announcement EQS News Service

2400432  16-Sep-2026 CET/CEST

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