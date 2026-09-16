EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft confirms rumours regarding negotiations on a voluntary takeover offer by SAZERAC COMPANY, INC.

16.09.26 18:11 Uhr

The Berentzen Group will keep the capital markets and the public informed of developments in accordance with legal requirements.

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602), which is listed on the Regulated Market (General Standard) of the Frankfurt Stock Exchange, has confirmed rumours that it is in negotiations with SAZERAC COMPANY, INC., a manufacturer of alcoholic beverages based in New Orleans, United States of America, regarding a voluntary public takeover offer to the shareholders of Berentzen for the acquisition of all outstanding shares in Berentzen.

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EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Takeover Offer Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft confirms rumours regarding negotiations on a voluntary takeover offer by SAZERAC COMPANY, INC. 16-Sep-2026 / 18:11 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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