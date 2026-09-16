EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft confirms rumours regarding negotiations on a voluntary takeover offer by SAZERAC COMPANY, INC.
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Takeover Offer
Werbung
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014
Haselünne, September 16, 2026
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft confirms rumours regarding negotiations on a voluntary takeover offer by SAZERAC COMPANY, INC.
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602), which is listed on the Regulated Market (General Standard) of the Frankfurt Stock Exchange, has confirmed rumours that it is in negotiations with SAZERAC COMPANY, INC., a manufacturer of alcoholic beverages based in New Orleans, United States of America, regarding a voluntary public takeover offer to the shareholders of Berentzen for the acquisition of all outstanding shares in Berentzen.
Werbung
The Berentzen Group will keep the capital markets and the public informed of developments in accordance with legal requirements.
Information regarding the issuer of this announcement
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, headquartered in Haselünne, Germany, is a listed company in
the beverage industry with the business segments Spirits, Non-Alcoholic Beverages and Fresh Juice
Werbung
Systems.
ISIN: DE0005201602
WKN: 520160
Stock exchange symbol: BEZ
Listings: Regulated market (General Standard) in Frankfurt, XETRA
Open Market in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstr. 7
49740 Haselünne
Phone: +49 (0) 5961 502 0
E-mail: info@berentzen.de
Internet: www.berentzen-gruppe.de
Contact
Thorsten Schmitt
Director Corporate Communications & Strategy
Phone: +49 (0) 5961 502 215
Mobile: +49 (0) 170 348 1891
E-mail: ir@berentzen.de
End of Inside Information
16-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
|Ritterstraße 7
|49740 Haselünne
|Germany
|Phone:
|+49 (0)5961 502-0
|Fax:
|+49 (0)5961 502-372
|E-mail:
|ir@berentzen.de
|Internet:
|www.berentzen-gruppe.de
|ISIN:
|DE0005201602
|WKN:
|520160
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart
|LEI Code:
|529900M158OU8D7KIY26
|EQS News ID:
|2400432
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2400432 16-Sep-2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Berentzen-Gruppe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berentzen-Gruppe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Berentzen-Gruppe Aktie News
Berentzen-Gruppe Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berentzen-Gruppe nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.