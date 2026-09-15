EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bijou Brigitte passt Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragssteuern im Geschäftsjahr 2026 nach oben an
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EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
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Bijou Brigitte passt Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragsteuern im Geschäftsjahr 2026 nach oben an
Hamburg, 15. September 2026 – Der Vorstand der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat beschlossen, die Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragsteuern im Geschäftsjahr 2026 anzuheben. Anlass hierfür ist der erfolgreiche Abschluss eines bislang offenen Rechtsfalls im ersten Halbjahr 2026. Der daraus resultierende positive Ergebniseffekt wird nunmehr in der Jahresprognose berücksichtigt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein Konzernergebnis vor Ertragsteuern in einer Bandbreite von 30,0 Mio. EUR bis 40,0 Mio. EUR. Gegenüber der bisherigen Prognose entspricht dies einer Anhebung der Bandbreite um 5,0 Mio. EUR. Im Geschäftsjahr 2025 hatte das Konzernergebnis vor Ertragsteuern 34,7 Mio. EUR betragen. Die weiteren Prognoseaussagen für das Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert.
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Evelyn Elsholz
Investor Relations / Wirtschaftspresse
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Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
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15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 60609-0
|Fax:
|+49 (0)40 6026409
|E-Mail:
|ir@bijou-brigitte.com
|Internet:
|www.group.bijou-brigitte.com
|ISIN:
|DE0005229504
|WKN:
|522950
|Börsen:
|Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200LXVESZEJ1YCI58
|EQS News ID:
|2399634
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2399634 15.09.2026 CET/CEST
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