EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 bei 14,4 Mio. EUR
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EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
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Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 bei 14,4 Mio. EUR
Hamburg, 27. August 2026 – Nach vorläufigen Zahlen erzielte Bijou Brigitte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 153,4 Mio. EUR (Vorjahr: 154,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern betrug im ersten Halbjahr 2026 14,4 Mio. EUR nach 6,9 Mio. EUR* im Vorjahreszeitraum.
Damit ist es dem Konzern gelungen, eine Steigerung des Vorsteuerergebnisses um 7,5 Mio. EUR (+ 108,6 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu realisieren. Die deutliche Ergebnissteigerung ist insbesondere auf niedrigere Materialeinstandskosten sowie höhere sonstige betriebliche Erträge zurückzuführen. Letztere resultieren im Wesentlichen aus einem periodenfremden außerordentlichen Ertrag in Höhe von 5,0 Mio. EUR, begründet aus einer Forderung gegen einen ehemaligen Dienstleister infolge eines Vergleichs im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit.
Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern lag mit 8,8 Mio. EUR (Vorjahr: 4,2 Mio. EUR*) 4,6 Mio. EUR (+ 111,0 %) über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum 30. Juni 2026 umfasste das Standortnetz 902 Filialen (31. Dezember 2025: 904).
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Der vollständige Halbjahresfinanzbericht der Bijou Brigitte modische Accessoires AG wird im September 2026 veröffentlicht.
*Die Vorjahresangaben wurden entsprechend IAS 8 angepasst. Weitere Ausführungen dazu werden im Konzernanhang des Halbjahresfinanzberichts unter „Fehlerkorrekturen“ aufgeführt.
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Evelyn Elsholz
Investor Relations / Wirtschaftspresse
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Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
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|391200LXVESZEJ1YCI58
|EQS News ID:
|2389828
|Ende der Mitteilung
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2389828 27.08.2026 CET/CEST
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