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EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 bei 14,4 Mio. EUR

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EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 bei 14,4 Mio. EUR

27.08.2026 / 15:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 bei 14,4 Mio. EUR

Hamburg, 27. August 2026 – Nach vorläufigen Zahlen erzielte Bijou Brigitte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 153,4 Mio. EUR (Vorjahr: 154,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern betrug im ersten Halbjahr 2026 14,4 Mio. EUR nach 6,9 Mio. EUR* im Vorjahreszeitraum.

Damit ist es dem Konzern gelungen, eine Steigerung des Vorsteuerergebnisses um 7,5 Mio. EUR (+ 108,6 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu realisieren. Die deutliche Ergebnissteigerung ist insbesondere auf niedrigere Materialeinstandskosten sowie höhere sonstige betriebliche Erträge zurückzuführen. Letztere resultieren im Wesentlichen aus einem periodenfremden außerordentlichen Ertrag in Höhe von 5,0 Mio. EUR, begründet aus einer Forderung gegen einen ehemaligen Dienstleister infolge eines Vergleichs im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit.

Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern lag mit 8,8 Mio. EUR (Vorjahr: 4,2 Mio. EUR*) 4,6 Mio. EUR (+ 111,0 %) über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum 30. Juni 2026 umfasste das Standortnetz 902 Filialen (31. Dezember 2025: 904).

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Der vollständige Halbjahresfinanzbericht der Bijou Brigitte modische Accessoires AG wird im September 2026 veröffentlicht.

 

*Die Vorjahresangaben wurden entsprechend IAS 8 angepasst. Weitere Ausführungen dazu werden im Konzernanhang des Halbjahresfinanzberichts unter „Fehlerkorrekturen“ aufgeführt.

 

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations / Wirtschaftspresse

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Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com



Ende der Insiderinformation

27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 60609-0
Fax: +49 (0)40 6026409
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Internet: www.group.bijou-brigitte.com
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LXVESZEJ1YCI58
EQS News ID: 2389828

 
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2389828  27.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
04.09.13 Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen Warburg Research
22.08.13 Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen Warburg Research
11.01.13 Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen boerse.de-Aktienbrief
02.10.12 Bijou Brigitte modische Accessoires hold Deutsche Bank AG
18.11.11 Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen Geldbrief

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