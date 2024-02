EQS-Adhoc: Binect AG: GROSSAUFTRAG IN HÖHE VON EUR 3,3 MIO.

EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

Binect AG: GROSSAUFTRAG IN HÖHE VON EUR 3,3 MIO.



26.02.2024 / 11:41 CET/CEST

Weiterstadt, 26.02.2024. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat von einem ihrer Bestandskunden einen zusätzlichen Auftrag mit einem Volumen von ca. 3,3 Mio. Euro erhalten. Der Auftrag wird in Zusammenarbeit mit Kooperationspartner Campaign, direct services Gütersloh GmbH komplett im laufenden Jahr umgesetzt werden. Das Geschäft unterstreicht die Entwicklung vom reinen Softwareanbieter zu einer digitalen Service-Plattform für das Outsourcing von Unternehmensprozessen im Bereich des Dokumentenversands. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird am 4. April im Rahmen der Vorstellung des Geschäftsberichts für 2023 veröffentlicht.

