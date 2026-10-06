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EQS-Adhoc: Bio-Gate AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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Bio-Gate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Bio-Gate AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

06.10.2026 / 17:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

 

Bio-Gate AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

 

Nürnberg, 6. Oktober 2026 – Der Vorstand der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von proprietären, antimikrobiellen Technologien für die Human- und Veterinärmedizin, hat heute beschlossen, die Konzernumsatz- und Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Zwei Großkunden, ein Kunde für Humanpflegeprodukte und ein Kunde für Tierpflegeprodukte, haben jeweils kommuniziert, Änderungen im Produktportfolio sowie organisatorische Umstellungen durchzuführen, die vor allem im Geschäftsbereich Derma-Kosmetik und Wundpflege der Bio-Gate AG zu deutlich geringeren Abrufmengen führen. Das Geschäft mit Implantatbeschichtungen ist davon nicht betroffen.

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Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand der Bio-Gate AG nun einen Konzernumsatz zwischen 6,0 und 6,9 Mio. Euro (bisherige Prognose vom Mai 2026: Vorjahresniveau ± 7 %, d. h. rund 6,9 bis 7,9 Mio. Euro; Konzernumsatz Vorjahr: 7,4 Mio. Euro). Das EBITDA wird zwischen -0,9 und -1,1 Mio. Euro erwartet und liegt damit trotz des geringeren Umsatzes auf bzw. leicht unter Vorjahresniveau (-0,9 Mio. Euro), da Kosteneinsparungen einen Teil der Effekte des Umsatzrückgangs auffangen. Für das EBIT rechnet das Management mit -1,1 bis -1,5 Mio. Euro (Vorjahr: -1,1 Mio. Euro).

 

Für das Geschäftsjahr 2027 geht der Vorstand der Bio-Gate AG davon aus, dass sich das Geschäft mit den beiden Großkunden wieder positiv entwickeln wird. So ist etwa mit dem Dermakosmetik-Kunden die Markteinführung eines neuen, von der Bio-Gate AG entwickelten und hergestellten Medizinprodukts zur Narbenbehandlung geplant. Beim Kunden für Tierpflegeprodukte werden die bisherigen Produkte in eine neue Produktlinie überführt.

 

 

Kontakt:

 

Bio-Gate AG

Falk von Kriegsheim
Investor Relations

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Tel +49 172 9837109

ir@bio-gate.de

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

 

 

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06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 100
Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 101
E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de
Internet: www.bio-gate.de
ISIN: DE000BGAG0J3
WKN: BGAG0J
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200G5LKTIOTZOXP90
EQS News ID: 2411392

 
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2411392  06.10.2026 CET/CEST

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