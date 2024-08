EQS-Adhoc: bioXXmed AG: Abschluss von Backstop-Vereinbarungen für Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

EQS-Ad-hoc: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges

bioXXmed AG: Abschluss von Backstop-Vereinbarungen für Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Darmstadt, 13. August 2024 – Die bioXXmed AG hat heute mit zwei Investoren Backstop-Vereinbarungen abgeschlossen, durch die sich die betreffenden Investoren verpflichtet haben, insgesamt bis zu 355.000 neue – Die bioXXmed AG hat heute mit zwei Investoren Backstop-Vereinbarungen abgeschlossen, durch die sich die betreffenden Investoren verpflichtet haben, insgesamt bis zu 355.000 neue Aktien zu zeichnen, die nicht von den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital um bis zu EUR 2.014.000,00 durch Ausübung ihrer Bezugsrechte oder im Rahmen eines Überbezugs gezeichnet worden sind. WpPG”). Das gemäß § 4 WpPG erstellte Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich ebenfalls Anfang September 2024 veröffentlicht. Das Bezugsangebot richtet sich nur an die Aktionäre und Aktionärinnen der Gesellschaft. Es wird kein börslicher oder außerbörslicher Bezugsrechtshandel organisiert werden. Nicht von den Aktionären und Aktionärinnen aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen des Überbezugs innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich Anfang September 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Der Vorstand der bioXXmed AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis auf EUR 1,00 je neuer Aktie festgesetzt. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:4, (d.h. eine Aktie der Gesellschaft (nach Kapitalherabsetzung) gewährt das Recht zum Bezug von vier neuen Aktien). Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden bestehenden Aktionären und Aktionärinnen zeitgleich zum Bezugsangebot zum Überbezug zu dem festgesetzten Bezugspreis von EUR 1,00 angeboten. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich Anfang September 2024. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz (“”). Das gemäß § 4 WpPG erstellte Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich ebenfalls Anfang September 2024 veröffentlicht. Das Bezugsangebot richtet sich nur an die Aktionäre und Aktionärinnen der Gesellschaft. Es wird kein börslicher oder außerbörslicher Bezugsrechtshandel organisiert werden. Nicht von den Aktionären und Aktionärinnen aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen des Überbezugs innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich Anfang September 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll u.a. zur Fertigstellung der Zulassung von DermaPro® in USA und EU verwendet werden.



Über bioXXmed AG bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt. Derzeitiger Fokus liegt auf dem Gebiet der Behandlung von schwer behandelbaren, chronischen Wunden. Das führende Produkt ist DermaPro® zur Behandlung von chronischen Wunden, beispielsweise auf Basis von Diabetes. DermaPro® befindet sich derzeit in der Entwicklung für eine Zulassung als Medizinprodukt in USA und EU. Innovationsträger von DermaPro® ist die rancoderm GmbH. An dieser Gesellschaft ist bioXXmed zu 100% beteiligt.

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

