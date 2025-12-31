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EQS-Adhoc: Bitcoin Group SE: Aufsichtsrat bestellt Anton Langbroek in den Vorstand – Michael Nowak scheidet aus

24.04.26 09:04 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Bitcoin Group SE: Aufsichtsrat bestellt Anton Langbroek in den Vorstand – Michael Nowak scheidet aus

24.04.2026 / 09:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bitcoin Group SE: Aufsichtsrat bestellt Anton Langbroek in den Vorstand – Michael Nowak scheidet aus


Herford, 24. April 2026 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Anton Langbroek mit Wirkung zum 01. Mai 2026 zum Mitglied des Vorstands der Bitcoin Group SE bestellt. Er folgt auf Herrn Michael Nowak, der sein Amt auf eigenen Wunsch mit Ablauf des 30. April 2026 niederlegt.

Herr Langbroek wird seine Tätigkeit im Vorstand der Bitcoin Group SE zusätzlich zu seiner Funktion als Vorstand der Tochtergesellschaft futurum bank AG ausüben.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Nowak für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit. Während seiner Amtszeit hat er die strategische und operative Entwicklung der Bitcoin Group SE maßgeblich geprägt.

Mit Herrn Langbroek gewinnt die Bitcoin Group SE einen erfahrenen Manager mit umfassender Expertise in den Bereichen digitale Geschäftsmodelle und Kapitalmärkte.


Kontakt:
Bitcoin Group SE
Luisenstraße 4
32051 Herford
E-Mail: ir2026@bitcoingroup.com
Telefon: +49.5221.69435.20
Telefax: +49.5221.69435.25
Website: www.bitcoingroup.com


Investor Relations Kontakt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49.89.1250903-30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: www.crossalliance.de



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24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bitcoin Group SE
Luisenstr. 4
32052 Herford
Deutschland
Telefon: +49.5221.69435.20
Fax: +49.5221.69435.25
E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com
Internet: www.bitcoingroup.com
ISIN: DE000A1TNV91
WKN: A1TNV9
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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