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EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Veränderungen im Vorstand

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EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Blue Cap AG: Veränderungen im Vorstand

06.10.2026 / 11:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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AD-HOC-MITTEILUNG

Blue Cap AG: Veränderungen im Vorstand

München, 6. Oktober 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) gibt bekannt, dass sich der Aufsichtsrat der Blue Cap und der Vorstandsvorsitzende, Dr. Henning von Kottwitz, heute darauf verständigt haben, dass Dr. Henning von Kottwitz mit Ablauf des 8. Oktober 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet.

Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Dr. Henning von Kottwitz hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Christian Diekmann mit Wirkung zum 9. Oktober 2026 gemäß § 105 Abs. 2 AktG als Vorstandsmitglied zu entsenden. Dr. Diekmann wird im Vorstand die Ressorts Strategie und Finanzen verantworten. Henning Eschweiler bleibt als COO Mitglied des Vorstands und verantwortet weiterhin das operative Beteiligungsmanagement. Zudem übernimmt er mit Wirkung zum 9. Oktober 2026 zusätzlich die Verantwortung für den Bereich M&A.

 

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält derzeit meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Pre-Press-Solutions, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 2.000 Mitarbeitende in Deutschland, Europa und Nordamerika und Asien. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

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Blue Cap AG
Annika Küppers
Corporate Affairs
Tel. +49 89 288909-0
ir@blue-cap.de

 

 



Ende der Insiderinformation

06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Blue Cap AG
Ludwigstraße 11
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 89-288 909 0
Fax: +49 89 288 909 19
E-Mail: ir@blue-cap.de
Internet: www.blue-cap.de
ISIN: DE000A0JM2M1
WKN: A0JM2M
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299000Q9YDTA0PTQJ89
EQS News ID: 2410594

 
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2410594  06.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
21.05.26 Blue Cap Kaufen SMC Research
08.05.26 Blue Cap Kaufen SMC Research
05.05.26 Blue Cap Kaufen SMC Research
20.03.26 Blue Cap Kaufen SMC Research
06.11.25 Blue Cap Kaufen Warburg Research

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