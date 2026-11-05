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EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal (Q1) 2026/2027

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EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal (Q1) 2026/2027

05.11.2026 / 13:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Borussia Dortmund startet mit leicht gestiegenen Konzernumsatzerlösen in das Geschäftsjahr 2026/2027. Mit EUR 107,4 Mio. (Vorjahresquartal EUR 107,0 Mio.) liegen die Erlöse trotz des im Vorjahresquartal enthaltenen Sondereffekts aus der FIFA Klub-WM 2025 von rund EUR 11,2 Mio. auf Vorjahresniveau. Die Prognose für das Konzernjahresergebnis 2026/2027 von EUR 0 Mio. bis EUR 10 Mio. hält Borussia Dortmund aufrecht. Der Rückgang der Ergebniskennzahlen im ersten Quartal ist im Wesentlichen auf das im Vorjahresquartal um EUR 33,0 Mio. höhere Ergebnis aus Transfergeschäften zurückzuführen.

Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Quartal EUR 11,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 22,9 Mio.) und verringerte sich somit um EUR 11,0 Mio. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR 14,0 Mio. (Vorjahresquartal EUR 25,6 Mio.) und das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 40,4 Mio. (Vorjahresquartal EUR 54,3 Mio.).

Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 107,4 Mio. (Vorjahresquartal EUR 107,0 Mio.). Diese betreffen mit EUR 8,0 Mio. (Vorjahresquartal EUR 4,9 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 41,1 Mio. (Vorjahresquartal EUR 36,6 Mio.) die Werbung, EUR 37,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 47,7 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 8,1 Mio. (Vorjahresquartal EUR 8,9 Mio.) das Merchandising sowie mit EUR 12,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 8,9 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal eine Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 141,1 Mio. (Vorjahresquartal EUR 175,3 Mio.).

Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 19,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 52,9 Mio.).

Die Personalaufwendungen im Konzern reduzierten sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres von EUR 66,1 Mio. um EUR 13,4 Mio. auf EUR 52,7 Mio. Die Abschreibungen im Konzern sanken von EUR 27,8 Mio. um EUR 3,5 Mio. auf EUR 24,3 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich zum Vorjahresquartal von EUR 35,2 Mio. um EUR 3,6 Mio. auf EUR 31,6 Mio. verringert.

Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich von EUR -0,9 Mio. im Vorjahresquartal um EUR 1,2 Mio. auf EUR -2,1 Mio. im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027.

Die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf EUR -2,1 Mio. (Vorjahresquartal EUR -2,6 Mio.).

Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen der Quartalsmitteilung von Borussia Dortmund.

Die vollständige Quartalsmitteilung Q1 2026/2027 steht ab dem 12. November 2026 unter https://aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit.

Dortmund, den 6. November 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations


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05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
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2429246  05.11.2026 CET/CEST

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