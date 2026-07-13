DAX 25.533 +0,3%ESt50 6.270 -0,3%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,46 -0,5%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.498 +0,8%Euro 1,1378 -0,1%Öl 89,8 +6,8%Gold 4.014 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: BRAIN Biotech AG bestellt Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 als neuen Vorsitzenden des Vorstands

Werte in diesem Artikel
Aktien
BRAIN Biotech AG
2.66 EUR -0.05 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
BRAIN Biotech AG bestellt Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 als neuen Vorsitzenden des Vorstands

29.07.2026 / 14:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDERE LÄNDER, IN DER DIE VERTEILUNG ODER WEITERGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

 

BRAIN Biotech AG bestellt Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 als neuen Vorsitzenden des Vorstands

Zwingenberg, Deutschland, 29. Juli 2026 – Die BRAIN Biotech AG (ISIN DE0005203947; „BRAIN“ oder „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 für drei Jahre als neuen Vorsitzenden des Vorstands (CEO) bestellt. Dr. Weber (44) hat seit 2011 in verschiedenen Führungspositionen bei der BASF SE gearbeitet. Dr. Weber löst Adriaan Moelker ab, der nach mehr als sechs Jahren als Vorstandsvorsitzender der BRAIN Biotech AG planmäßig in den Ruhestand tritt.
 

Werbung

Mitteilende Person:

Martina Schuster
BRAIN Biotech AG
– Investor Relations –
Darmstädter Str. 34-36
64673 Zwingenberg

Deutschland

www.brain-biotech-group.com

Investor Relations Office

Tel.: +49-(0)-6251-9331-0

Fax: +49-(0)-6251-9331-11

E-Mail: ir@brainbio.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verteilung oder Freigabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder freigegeben werden. Diese Mitteilung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft statt.

Werbung



Ende der Insiderinformation

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BRAIN Biotech AG
Darmstädter Straße 34-36
64673 Zwingenberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0
Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11
E-Mail: ir@brainbio.com
Internet: www.brain-biotech-group.com
ISIN: DE0005203947
WKN: 520394
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JKPVHLD6JLZ107
EQS News ID: 2373592

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373592  29.07.2026 CET/CEST

Aktuelle BRAIN Biotech Aktie News

Werbung

BRAIN Biotech Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BRAIN Biotech nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.