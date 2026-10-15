DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,88 -1,1%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 72.816 -0,1%Euro 1,1211 +0,5%Öl 104,9 -1,1%Gold 4.150 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Einigung mit wesentlichen Gläubigern über Umsetzung des Sanierungskonzepts; Dr. Danne und Dr. Conradi nehmen Wahl in Aufsichtsrat an

Werte in diesem Artikel
Aktien
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
0.21 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Branicks Group AG: Einigung mit wesentlichen Gläubigern über Umsetzung des Sanierungskonzepts; Dr. Danne und Dr. Conradi nehmen Wahl in Aufsichtsrat an

15.10.2026 / 02:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Frankfurt am Main, 15. Oktober 2026. Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) hat eine Einigung mit den wesentlichen Gläubigern erzielt, dass das mit Ad hoc Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekanntgemachte Sanierungskonzept trotz der Ablehnung von Tagesordnungspunkt 4 (Zustimmung zu Beraterverträgen) durch die außerordentliche Hauptversammlung am 9. Oktober 2026 vollzogen werden kann. Zudem haben die von dieser Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 3 (Nachwahlen in den Aufsichtsrat) gewählten Aufsichtsratskandidaten Dr. Matthias Danne und Dr. Johannes Conradi ihre Wahl jeweils angenommen. Es ist vorgesehen, dass Herr Dr. Matthias Danne dem Aufsichtsrat als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz und Herr Dr. Johannes Conradi als dessen Stellvertreter vorgeschlagen werden. Damit sind beide Hindernisse ausgeräumt, über die die Gesellschaft am 9. Oktober 2026 informiert hatte und wesentliche Vollzugsbedingungen für die Umsetzung des mit Ad hoc Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekanntgemachten Sanierungskonzepts eingetreten. Die Gesellschaft geht davon aus, dass auch alle weiteren Vollzugsvoraussetzungen plangemäß eintreten werden, so dass das Sanierungskonzept wie geplant am 31. Dezember 2026, spätestens am 31. März 2027, umgesetzt wird.
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com

 


Ende der Insiderinformation

15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, XS2388910270
WKN: A1X3XX, A3MP5C
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 52990044JL2ZPWONU738
EQS News ID: 2416118

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2416118  15.10.2026 CET/CEST

Aktuelle BRANICKS Group Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

BRANICKS Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BRANICKS Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.23 DIC Asset Reduce Baader Bank
04.08.23 DIC Asset Kaufen SRC Research GmbH
03.08.23 DIC Asset Reduce Baader Bank
14.07.23 DIC Asset Buy Warburg Research
11.07.23 DIC Asset Halten DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.