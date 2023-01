EQS-Adhoc: Brenntag SE beendet vorläufige Gespräche mit Univar Solutions Inc.

EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Brenntag SE beendet vorläufige Gespräche mit Univar Solutions Inc.



02.01.2023 / 21:35 CET/CEST

Brenntag SE beendet vorläufige Gespräche mit Univar Solutions Inc. Anschließend an die Mitteilung vom 25. November 2022, in der vorläufige Gespräche mit Univar Solutions Inc. über eine mögliche Übernahme der Univar Solutions Inc. durch die Brenntag SE bestätigt wurden, hat die Brenntag SE heute beschlossen, diese Gespräche nicht fortzuführen.

Essen, 2. Januar 2023 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Kontakt: Brenntag SE Thomas Altmann, Senior Vice President Corporate Investor Relations Telefon: +49 201 6496 2100 Email: thomas.altmann@brenntag.de 02.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

