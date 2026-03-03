EQS-Adhoc: Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Dividenden/Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025



04.03.2026 / 08:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025



Der Vorstand und Aufsichtsrat der Brenntag SE beabsichtigen, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Dies entspricht im Wesentlichen der durchschnittlichen Markterwartung für die Dividende von 1,95 EUR je Aktie.



Der Dividendenvorschlag liegt über der Obergrenze der bestehenden Dividendenpolitik der Brenntag SE, die eine Ausschüttungsquote von 35-50% des auf die Aktionäre der Brenntag SE entfallenden Konzernergebnisses nach Steuern vom Einkommen und Ertrag vorsieht. Dieses vorläufige Ergebnis beträgt 265 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025. Vorstand und Aufsichtsrat halten die Abweichung von der Dividendenpolitik unter Berücksichtigung von nicht-zahlungswirksamen Wertminderungen und weiteren Sondereinflüssen in Höhe von insgesamt 248 Mio. EUR sowie eines starken Free Cash Flows im Geschäftsjahr 2025 für angemessen.



Der Dividendenvorschlag stützt sich zudem auf die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, insbesondere einem operativen EBITA von 929 Mio. EUR; der Free Cash Flow wurde um 5,4% gegenüber Vorjahr gesteigert und erreicht 941 Mio. EUR.



Der Geschäftsbericht 2025 der Brenntag SE wird am 12. März 2026 veröffentlicht.



Essen, den 4. März 2026



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Kontakt:

Brenntag SE

André Simon, Senior Vice President Corporate Investor Relations

Telephone: +49 201 6496 1824

Email: andre.simon@brenntag.com





Ende der Insiderinformation

04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News