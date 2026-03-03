DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin59.146 +0,5%Euro1,1623 +0,1%Öl83,85 +2,3%Gold5.166 +1,5%
EQS-Adhoc: Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025

04.03.26 08:35 Uhr
EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Dividenden/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025

04.03.2026 / 08:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Brenntag SE beabsichtigen, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Dies entspricht im Wesentlichen der durchschnittlichen Markterwartung für die Dividende von 1,95 EUR je Aktie.
 
Der Dividendenvorschlag liegt über der Obergrenze der bestehenden Dividendenpolitik der Brenntag SE, die eine Ausschüttungsquote von 35-50% des auf die Aktionäre der Brenntag SE entfallenden Konzernergebnisses nach Steuern vom Einkommen und Ertrag vorsieht. Dieses vorläufige Ergebnis beträgt 265 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025. Vorstand und Aufsichtsrat halten die Abweichung von der Dividendenpolitik unter Berücksichtigung von nicht-zahlungswirksamen Wertminderungen und weiteren Sondereinflüssen in Höhe von insgesamt 248 Mio. EUR sowie eines starken Free Cash Flows im Geschäftsjahr 2025 für angemessen.
   
Der Dividendenvorschlag stützt sich zudem auf die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, insbesondere einem operativen EBITA von 929 Mio. EUR; der Free Cash Flow wurde um 5,4% gegenüber Vorjahr gesteigert und erreicht 941 Mio. EUR.
 
Der Geschäftsbericht 2025 der Brenntag SE wird am 12. März 2026 veröffentlicht.
 
Essen, den 4. März 2026
 
Zukunftsgerichtete Aussagen
 
Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
 
Kontakt:
Brenntag SE
André Simon, Senior Vice President Corporate Investor Relations
Telephone: +49 201 6496 1824
Email: andre.simon@brenntag.com
 		    

 



Ende der Insiderinformation

04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 201 6496 0
Fax: +49 (0) 201 6496 1010
E-Mail: ir@brenntag.de
Internet: www.brenntag.com
ISIN: DE000A1DAHH0
WKN: A1DAHH
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2285268

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2285268  04.03.2026 CET/CEST

