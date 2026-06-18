DAX25.140 +0,6%Est506.311 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 +2,5%Nas26.179 -1,3%Bitcoin56.236 +1,8%Euro1,1424 -0,4%Öl78,01 -3,0%Gold4.191 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX schließt im Plus - 25.000er-Marke hält -- US-Börsen uneins -- RWE, Brenntag, HOCHTIEF, Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Top News
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Brenntag-Aktie zieht an: Starke Nachfrage veranlasst Prognoseanhebung für 2026 Brenntag-Aktie zieht an: Starke Nachfrage veranlasst Prognoseanhebung für 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: Brenntag SE veröffentlicht vorläufiges operatives EBITDA für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

22.06.26 18:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
55,68 EUR 1,98 EUR 3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
Brenntag SE veröffentlicht vorläufiges operatives EBITDA für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

22.06.2026 / 18:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brenntag SE veröffentlicht vorläufiges operatives EBITDA für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Die Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0) geht für das zweite Quartal 2026 von einem operativen EBITDA um die 450 Mio. EUR aus und damit über den aktuellen Markterwartungen. Die Entwicklung des operativen EBITDA ist auf eine robuste Nachfrage und verbesserte Margen im Zusammenhang mit den Marktverwerfungen im Mittleren Osten zurückzuführen.

Auf Basis dieser Entwicklung hebt Brenntag die Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Das Unternehmen erwartet nun ein operatives EBITDA von 1.250 bis 1.400 Mio. EUR (zuvor: 1.150 bis 1.350 Mio. EUR). Trotz des starken zweiten Quartals bleibt Brenntag angesichts der weiterhin bestehenden Unsicherheiten und des Risikos einer Nachfrageschwäche in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der Brenntag SE wird am 12. August 2026 veröffentlicht.

Essen, den 22. Juni 2026


Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

 

Kontakt:

Brenntag SE

André Simon, Senior Vice President Corporate Investor Relations

Telephone: +49 201 6496 1824

Email: andre.simon@brenntag.com



Ende der Insiderinformation

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 201 6496 0
Fax: +49 (0) 201 6496 1010
E-Mail: ir@brenntag.de
Internet: www.brenntag.com
ISIN: DE000A1DAHH0
WKN: A1DAHH
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2351358

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351358  22.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
16.06.2026Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
05.06.2026Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
03.06.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.06.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
16.04.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
20.05.2026Brenntag SE HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Brenntag SE NeutralUBS AG
13.05.2026Brenntag SE HoldWarburg Research
13.05.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
22.05.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.04.2026Brenntag SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen