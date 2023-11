EQS-Adhoc: Brilliant AG: Brilliant-Konzern passt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 an

EQS-Ad-hoc: Brilliant AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresergebnis

Brilliant AG: Brilliant-Konzern passt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 an



20.11.2023 / 11:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Gnarrenburg, 20.11.2023 – Der Vorstand der Brilliant AG (ISIN: DE0005272702) gibt bekannt, dass die abgegebene Umsatz- und Ergebnisplanung für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 74,4 Mio. bzw. EUR 5,5 Mio. nicht eingehalten werden kann. Der Vorstand prognostiziert für das laufende Geschäftsjahr 2023 nunmehr Konzernumsatzerlöse zwischen EUR 67,0 und 69,0 Mio. (Vj. EUR 65,4 Mio.) und einen Konzernjahresüberschuss zwischen EUR 2,3 und 2,6 Mio. (Vj. Konzernfehlbetrag EUR -8,0 Mio.).

Bereits im ersten Halbjahr 2023 waren die Planumsätze durch das zurückhaltende Kaufverhalten der Konsumenten nicht erreicht worden. Die bereits dagewesene Konsumzurückhaltung hat sich nun allerdings intensiviert, sodass das übliche Saisongeschäft des dritten und vierten Quartals des Brilliant Konzerns schwächer als üblich und geplant ausfällt. Auf der Kostenseite betreibt die Brilliant-Gruppe weiterhin ein sorgfältiges Kostenmanagement und profitiert von einem fortlaufenden Kostensenkungsplan, der jedoch nicht ausreicht, um den Umsatzrückgang und die derzeit anfallenden Mehrkosten zu kompensieren. Handelspartner verzögern erneut die vereinbarten Bestellungen, was zu Mehrkosten im Lagerbereich durch höhere Bestände führt. Weitere ungeplante Belastungen im Bereich der Finanzierung durch das steigende Zinsniveau und höhere Frachtkosten tragen ebenfalls zur notwendigen Anpassung der Ergebnisprognose bei.



