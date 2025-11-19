EQS-Adhoc: Brilliant AG: Vorläufige Konzernzahlen 2025 – Einmaleffekte belasten Konzernergebnis

EQS-Ad-hoc: Brilliant AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Brilliant AG: Vorläufige Konzernzahlen 2025 – Einmaleffekte belasten Konzernergebnis



Gnarrenburg, 05. März 2026 – Der Vorstand der Brilliant AG gibt bekannt, dass das Unternehmen nach vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 zwar die am 19. November 2025 angepasste Umsatzprognose erfüllt, die Ergebnisprognose jedoch verfehlt.

So wurden voraussichtlich bei Konzernumsatzerlösen von EUR 81 Mio. (Prognose: EUR 78 bis EUR 80 Mio.) ein Konzernjahresfehlbetrag von voraussichtlich EUR 4,4 Mio. erzielt (Prognose: Konzernjahresüberschuss von EUR 1,1 bis EUR 1,7 Mio.).

Die Ergebnisabweichung ist im Wesentlichen auf mehrere belastende, überwiegend nicht operative Einmaleffekte zurückzuführen:

Nachteilige und in dieser Ausprägung nicht vorhersehbare Wechselkursentwicklungen führten zu signifikanten Bewertungseffekten im 4. Quartal. Die Währungsverluste betrugen in 2025 ca. EUR 1,2 Mio.

Sehr hohe Eingangsfrachten aus den Jahren 2024 und 2025 führten zu einer deutlichen Kostensteigung (Eingangsfracht 2024 = EUR 3,6 Mio., 2025= EUR 5,6 Mio.) und zusätzlich zu Sonderabschreibungen.

Darüber hinaus entstanden in Q4 des Geschäftsjahres 2025 erhöhte, nicht geplante Aufwendungen in die Infrastruktur und Systemlandschaft.

Zudem wirkten sich Aufwendungen aus Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung von Strukturen und Arbeitsprozessen sowie zur Steigerung der operativen Effizienz im 4. Quartal ergebnisbelastend aus.

Im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung der Brilliant Asia ergaben sich zusätzlich für das Geschäftsjahr 2025 relevante Sachverhalte, aus denen zusätzliche Aufwendungen resultierten, die zum Berichtszeitpunkt nicht vorgesehen waren und das Ergebnis beeinflussten.

Bei einem wesentlichen Teil dieser Belastungen handelt es sich um nicht wiederkehrende Effekte. Die Zusatzkosten und Investitionen in die Infrastruktur dienen der nachhaltigen Effizienzsteigerung und der weiteren Skalierbarkeit der Geschäftsprozesse.

Brilliant AG

Michael Last/ Gunther Bonnes, Vorstände

Brilliantstraße 1, 27442 Gnarrenburg

Telefon: +49(0)4763890

Telefax: +49(0)476389171

E-Mail: info@brilliant-ag.com

Web: www.brilliant-ag.com