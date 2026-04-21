EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Preparation of measures to return proceeds from the sale of the Bikeleasing Group to shareholders; postponement of the 2026 Annual General Meeting

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Brockhaus Technologies AG: Preparation of measures to return proceeds from the sale of the Bikeleasing Group to shareholders; postponement of the 2026 Annual General Meeting



24-Apr-2026 / 12:53 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Brockhaus Technologies AG: Preparation of measures to return proceeds from the sale of the Bikeleasing Group to shareholders; postponement of the 2026 Annual General Meeting



Frankfurt am Main, April 24, 2026



The Management Board of Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, “Brockhaus Technologies” or the “Company”) continues to expect the completion of the sale of the Bikeleasing Group in the first half of 2026. The Management Board, in close coordination with the Supervisory Board, is reviewing a combination of various measures to return a substantial portion of the expected net proceeds from this sale to shareholders without undue delay following completion and subject to applicable legal requirements.



This includes any measures that require a resolution by the General Meeting. Against this background, the Management Board, with the approval of the Supervisory Board, has decided to postpone the Annual General Meeting originally scheduled for June 11, 2026, to August 19, 2026.



Contact:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Phone: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

Email: ir@brockhaus-technologies.com



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