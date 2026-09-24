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EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund € 90 Millionen über den Erwerb von bis zu 3.592.000 Aktien

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EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund € 90 Millionen über den Erwerb von bis zu 3.592.000 Aktien

24.09.2026 / 18:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Brockhaus Technologies AG startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund € 90 Millionen über den Erwerb von bis zu 3.592.000 Aktien

Nicht zur Weiterleitung, Verbreitung oder Veröffentlichung, weder direkt noch indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen eine Weiterleitung, Verbreitung oder Veröffentlichung nach geltendem Recht rechtswidrig wäre. Es gelten weitere Beschränkungen. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieser Ad-hoc-Mitteilung.

Frankfurt am Main, 24. September 2026

Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, ein öffentliches Aktienrückkaufangebot außerhalb der Börse an die Aktionäre der Gesellschaft zu einem Kaufpreis von € 25,00 pro Aktie („Angebotspreis“) abzugeben („Rückkaufangebot“).

Das Gesamtvolumen des Rückkaufangebots beträgt € 90 Mio. (abzüglich Erwerbsnebenkosten) und ist auf maximal 3.592.000 Aktien begrenzt.

Der Angebotspreis entspricht dem arithmetischen Mittel der Schlussauktionskurse für Aktien der Gesellschaft („BKHT-Aktien“) im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Handelstagen vor dem heutigen Tag („Referenz-Börsenkurs“) zuzüglich einer Prämie in Höhe von 18,86% auf den Referenz-Börsenkurs. Der ermittelte Referenz-Börsenkurs beträgt € 21,03.

Die Frist zur Annahme des Rückkaufangebots beginnt am 28. September 2026 um 0:00 Uhr (MESZ) und endet am 09. Oktober 2026 um 24:00 Uhr (MESZ).

Den Aktionären der Gesellschaft stehen Andienungsrechte zu. Jeweils eine BKHT-Aktie vermittelt ein Andienungsrecht. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 3:1 sind 3 Andienungsrechte notwendig, um das Rückkaufangebot für 1 BKHT-Aktie annehmen zu können.

BKHT-Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern, soweit sie an dem Rückkaufangebot nicht teilnehmen möchten. Ebenso haben BKHT-Aktionäre die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr BKHT-Aktien andienen möchten.

Die Andienungsrechte werden dafür ab dem 30. September 2026 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen sein und unter der zu diesem Zweck eingerichteten ISIN DE000A41YGE8 bzw. WKN A41YGE bis zum 6. Oktober 2026 handelbar sein.

Zudem können Aktionäre während der Annahmefrist BKHT-Aktien im Rahmen einer Schlussverteilung andienen. Für die Andienung von BKHT-Aktien im Rahmen der Schlussverteilung sind Andienungsrechte nicht notwendig. Die im Rahmen der Schlussverteilung angedienten BKHT-Aktien werden jedoch nur berücksichtigt, soweit das maximale Rückkaufvolumen von 3.592.000 BKHT-Aktien nicht ausgeschöpft ist und die Gesellschaft noch Aktien unter diesem Rückkaufangebot erwerben kann. Näheres ist der Angebotsunterlage zu entnehmen.

Das Rückkaufangebot beruht auf dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 11 der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. August 2026 bezüglich der Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien im vereinfachten Verfahren mit einem Auszahlungsvolumen von € 90 Mio. (abzüglich Erwerbsnebenkosten).

Die weiteren Einzelheiten des Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Die Angebotsunterlage wird in deutscher Sprache und in einer unverbindlichen englischen Fassung ab heute, dem 24. September 2026, auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.brockhaus-technologies.com unter der Rubrik „Investor Relations – Aktienrückkaufangebot“ veröffentlicht. Die deutsche Fassung der Angebotsunterlage wird zudem zum Bundesanzeiger zur Veröffentlichung hochgeladen.

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

 

Wichtige Hinweise

Die Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, verwendet, verteilt oder verbreitet werden, und zwar jeweils weder durch Verwendung eines Postdienstes noch eines anderen Mittels oder Instrumentariums des Wirtschaftsverkehrs zwischen den Einzelstaaten oder des Außenhandels oder der Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten von Amerika. Das schließt unter anderem Faxübertragung, elektronische Post, Telex, Telefon und das Internet ein. Auch Kopien dieser Mitteilung und sonstige damit in Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen weder in die Vereinigten Staaten von Amerika noch innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika übersandt oder übermittelt werden. Aktionäre, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben oder die auf Rechnung oder zugunsten solcher Personen handeln, sind nicht berechtigt, an dem Rückkaufangebot teilzunehmen oder die in dieser Mitteilung beschriebenen Andienungsrechte auszuüben. Angebotsdokumente werden, wenn sie ausgestellt sind, nicht in die Vereinigten Staaten verteilt oder gesendet.

Die mit dem Rückkaufangebot verbundenen Andienungsrechte sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Securities Act“) registriert und werden auch nicht registriert werden; sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungspflichten des US Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungspflichten des US Securities Act unterliegt. Ein öffentliches Angebot der Andienungsrechte in den Vereinigten Staaten wird nicht erfolgen. BKHT-Aktionäre (unabhängig davon, ob es sich um US-Aktionäre handelt oder nicht), die "Affiliates" (im Sinne des US Securities Act) der Gesellschaft sind, unterliegen bestimmten US-amerikanischen Übertragungsbeschränkungen in Bezug auf die Andienungsrechte.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Brockhaus Technologies AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken im Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die die Brockhaus Technologies AG betreffen, oder durch andere Faktoren. Die Brockhaus Technologies AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97
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