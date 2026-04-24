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EQS-Adhoc: CANCOM SE: Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 2025, Einzug eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

27.04.26 07:47 Uhr
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EQS-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung/Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
CANCOM SE: Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 2025, Einzug eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

27.04.2026 / 07:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CANCOM SE: Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 2025, Einzug eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

München, 27. April 2026 – Der Vorstand der CANCOM SE hat heute beschlossen, vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung des Aufsichtsrats, das derzeit laufende Aktienrückkaufprogramm 2025 vorzeitig zu beenden. Dies steht im Zusammenhang mit der Vorbereitung zur diesjährigen Hauptversammlung am 17. Juni 2026, auf der auch eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen werden soll. Gleichzeitig hat der Vorstand entschieden, ebenso vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, sämtliche von der Gesellschaft erworbenen 2.775.642 eigenen Aktien einzuziehen und das Grundkapital um den entsprechenden Betrag von 2.775.642 € nominal herabzusetzen.

CANCOM hatte diese eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 24. April 2026 auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Juni 2025 über die Börse erworben. Die erworbenen eigenen Aktien entsprechen rund 8,81 Prozent des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft. Nach Durchführung der Kapitalherabsetzung durch Einziehung der eigenen Aktien wird das Grundkapital der Gesellschaft 28.739.703 € betragen und wird in 28.739.703 Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden Betrag des Grundkapitals von je 1,00 € eingeteilt sein.

 

Mitteilendes Unternehmen:
CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München
ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX, TecDAX, Prime Standard)

Kontakt / Mitteilende Person:
Lars Dannenberg, Vice President Investor Relations & Group Strategy
+49 (0)89 540545371
Lars.Dannenberg@cancom.de

 



Ende der Insiderinformation

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
Fax: +49-(0)89/54054-5119
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de
ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2314104

 
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2314104  27.04.2026 CET/CEST

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