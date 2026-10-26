DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,47 -2,6%Nas 26.223 +1,0%Bitcoin 71.691 +0,7%Euro 1,1190 -0,2%Öl 115,9 -0,7%Gold 4.020 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Q3.26 Zahlen und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22.45 EUR 0.65 EUR 2.98 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Q3.26 Zahlen und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

26.10.2026 / 17:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Q3.26 Zahlen und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

München, 26. Oktober 2026 – Aufgrund weiter anhaltender Kaufzurückhaltung passt der Vorstand der CANCOM SE die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 an. Die entsprechenden Prognosen für die Profitabilitätskennzahlen EBITDA und EBITA werden dagegen bestätigt.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 entwickelte sich der Umsatz unter den Erwartungen des Vorstandes. Auf Grundlage der heute vorliegenden vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz bei rund 412,0 Mio. € (Q3.25: 423,9 Mio. €). Das EBITDA erreicht voraussichtlich einen Wert von 24,1 Mio. € (Q3.25: 27,1 Mio. €) und das EBITA den Wert von ca. 10,8 Mio. € (Q3.25: 13,4 Mio. €).

Werbung

Der strukturelle Digitalisierungsbedarf ist unverändert hoch. Längere Entscheidungszyklen und Projektverschiebungen, insbesondere im Bereich Workplace, wirken sich jedoch auf die Kundennachfrage aus. Vor diesem Hintergrund und auf Basis einer heute vorgenommenen Bewertung der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung im verbleibenden Geschäftsjahr 2026 geht der Vorstand der CANCOM SE nunmehr von folgender Entwicklung aus:
 

CANCOM Gruppe Aktualisierte Prognose 2026
Umsatz 1.650 bis 1.750 Mio. €
(bisher 1.750 bis 1.850 Mio. €)
EBITDA 110 bis 130 Mio. €
(bestätigt)
EBITA 55 bis 75 Mio. €
(bestätigt)

 

Der vollständige Quartalsbericht der CANCOM Gruppe für die ersten neun Monate 2026 wird am 12. November 2026 auf der Internetseite www.cancom.de im Bereich Investoren veröffentlicht.

Werbung

 

 

________________________________

 

Mitteilendes Unternehmen:
CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München
ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX, Prime Standard)

Kontakt / Mitteilende Person:
Lars Dannenberg

Investor Relations
+49 (0) 89 54054 5371
lars.dannenberg@cancom.de

 



Ende der Insiderinformation

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
Fax: +49-(0)89/54054-5119
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de
ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14
EQS News ID: 2422500

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422500  26.10.2026 CET/CEST

Aktuelle CANCOM Aktie News

Werbung

CANCOM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:26 CANCOM SE Hold Warburg Research
25.09.26 CANCOM SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 CANCOM SE Buy UBS AG
21.09.26 CANCOM SE Kaufen DZ BANK
26.08.26 CANCOM SE Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.