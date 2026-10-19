EQS-Adhoc: Cantourage Group SE: Aufsichtsrat beschließt Umstellung auf IFRS im Zuge der erstmaligen Verpflichtung zur Konzernrechnungslegung

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Cantourage Group SE: Aufsichtsrat beschließt Umstellung auf IFRS im Zuge der erstmaligen Verpflichtung zur Konzernrechnungslegung



19.10.2026 / 21:22 CET/CEST

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Werbung Im Zusammenhang mit der erstmaligen Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2026 hat der Aufsichtsrat der Cantourage Group SE in siner heutigen Sitzung beschlossen, die Konzernrechnungslegung auf die International Financial Reporting Standards (IFRS) umzustellen. Eine vorläufige Überleitung für das Geschäftsjahr 2025 von HGB auf IFRS zeigt wesentliche positive Auswirkungen auf die Ertragslage und Eigenkapitalausstattung. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der unterschiedlichen bilanziellen Behandlung des Goodwills sowie anteilsbasierter Vergütungsprogramme. Eine detaillierte Pro-forma-Gegenüberstellung der HGB- und IFRS-Konzernfinanzzahlen für 2025 wird nach Vorliegen des testierten Konzernabschlusses 2025, Anfang November 2026, auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Werbung Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).





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