EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings

Düsseldorf, 16.11.2026 – CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) (" CECONOMY ") wurde darüber informiert, dass S&P Ratings entschieden hat, das langfristige Kreditrating von CECONOMY sowie dessen Emissionsratings für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von BB (unter positiver Beobachtung) auf BBB (stabiler Ausblick) zu verbessern. Mitteilende Person: Lisa Kopp Head of Legal Corporate, M&A, Finance +49 (0)841 6341278 lisa.kopp@mediamarktsaturn.com

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Sonstiges CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings 16.11.2026 / 16:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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