EQS-Adhoc: centrotherm international AG verbucht Großauftrag und hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)
centrotherm international AG verbucht Großauftrag und hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Blaubeuren, 23. November 2026 – Die centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) hat heute einen Großauftrag über die Lieferung von thermischen Produktionsanlagen von einem Neukunden erhalten. Das Auftragsvolumen liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.
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Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der centrotherm international AG heute seine Prognose zum Konzernauftragseingang mit weiteren, zu erwartenden Aufträgen anderer potenzieller Kunden aktualisiert und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Er rechnet nunmehr mit einem Konzernauftragseingang von 290 bis 340 Mio. EUR für 2026 (vorher 110 bis 160 Mio. EUR).
Des Weiteren hat der Vorstand heute seine Prognose zum EBITDA angepasst. Statt eines bisher erwarteten Konzern-EBITDA, welches deutlich unter dem Vorjahresniveau liegt, geht der Vorstand nun von einem EBITDA im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Es zeichnet sich ab, dass bei den Bestandsprojekten mit deutlich mehr als ursprünglich geplanten Kundenabnahmen zu rechnen ist. Die Umsatzerlöse aus diesen früher als geplant fertiggestellten und abgenommenen Projekten werden sich positiv auf das Ergebnis auf Ebene des Konzern-EBITDA auswirken.
Die Prognose zur Gesamtleistung für das Geschäftsjahr 2026 wird auf 135 bis 185 Mio. EUR angehoben (vorher 90 bis 170 Mio. EUR).
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Mitteilende Person:
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)
<Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
Ende der Insiderinformation
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|centrotherm international AG
|Württemberger Str. 31
|89143 Blaubeuren
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7344 918-0
|Fax:
|+49 7344 918-8388
|E-Mail:
|info@centrotherm.de
|Internet:
|www.centrotherm.de
|ISIN:
|DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7
|WKN:
|A1TNMM, A1TNMN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QIQZHKC21YOS54
|EQS News ID:
|2440122
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2440122 23.11.2026 CET/CEST
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