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EQS-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE veräußert Kommerziellen Online-Druck und fokussiert sich auf Wachstum im Kerngeschäft Fotofinishing

11.05.26 14:23 Uhr
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CEWE Stiftung & Co. KGaA
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EQS-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE veräußert Kommerziellen Online-Druck und fokussiert sich auf Wachstum im Kerngeschäft Fotofinishing

11.05.2026 / 14:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CEWE veräußert Kommerziellen Online-Druck und fokussiert sich auf Wachstum im Kerngeschäft Fotofinishing

Oldenburg, 11.05.2026 Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ("CEWE") veräußert den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck einschließlich des Produktionsbetriebs von SAXOPRINT in Dresden und der Vertriebseinheiten viaprinto und Laserline an Cimpress plc (Nasdaq: CMPR). Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet.

CEWE schärft mit der Transaktion sein Profil als führender Anbieter von Premium-Fotoprodukten und bündelt Kapital und Managementfokus auf das Kerngeschäft Fotofinishing.

Auf Basis der Kennzahlen 2025 erwartet CEWE eine Verbesserung der Margenqualität: Pro-forma läge die Konzern-EBIT-Marge ohne den Kommerziellen Online-Druck bei rund 11,2% (statt 10,2%). Die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital (ROCE) steigt im Konzern ohne den Kommerziellen Online-Druck 2025 pro-forma um 2%-Punkte auf 19,6% (statt 17,6%).  Das aus der Transaktion freiwerdende Kapital wird wertorientiert eingesetzt. Der Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung des Kerngeschäfts Fotofinishing, selektiven Akquisitionen im Fotofinishing, der Fortführung des Rückkaufs eigener Aktien sowie einer weiterhin verlässlichen Ausschüttung.

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, insbesondere behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen, und wird im Laufe des zweiten Halbjahrs 2026 erwartet. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.

Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 89,6 Mio. Euro, ein EBITDA von 8,8 Mio. Euro, ein EBIT von 1,7 Mio. Euro und ein EBT von 0,9 Mio. Euro.

Mit dem Abschluss der Transaktion wird die CEWE Stiftung & Co. KGaA einen Mittelzufluss erhalten, der die aktuellen Buchwerte des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck übersteigt. Nach Berücksichtigung der Abgänge der diesem Geschäftsbereich zugeordneten Vermögenswerte und Schulden einschließlich des Goodwills erwartet die CEWE Stiftung & Co. KGaA einen Gewinn aus dem Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Mit der nun unterzeichneten Verkaufsvereinbarung wird der Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck gemäß IFRS 5 aus der Gruppen-Gewinn- und Verlustrechnung ausgegliedert. Entsprechend passt die CEWE Group die Unternehmensplanung der fortzuführenden Geschäftsbereiche für 2026 wie folgt an: Der Gruppenumsatz soll 2026 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 780 bis 810 Mio. Euro geplant (pro-forma Umsatz 2025: 777,0 Mio. Euro). Das Gruppen-EBIT wird 2026 im Korridor von 85 bis 91 Mio. Euro erwartet (pro-forma EBIT 2025: 86,0 Mio. Euro), das EBT zwischen 84,5 und 90,5 Mio. Euro (pro-forma EBT 2025: 87,0 Mio. Euro) und das Nachsteuerergebnis (aus fortzuführenden Geschäftsbereichen) zwischen 57 und 62 Mio. Euro (pro-forma Nachsteuerergebnis 2025: 57,7 Mio. Euro). Das CEWE-Management orientiert sich bei diesen Zielsetzungen jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten, das untere Ende der Korridore reflektiert v.a. exogene, vom Unternehmen nicht beeinflussbare Unsicherheiten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen beruhen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen.

Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Group Controlling & Investor Relations

CEWE Stiftung & Co. KGaA



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11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)441 40 4-1
Fax: +49 (0)441 40 4-42 1
E-Mail: IR@cewe.de
Internet: www.cewe.de
ISIN: DE0005403901
WKN: 540390
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
EQS News ID: 2325168

 
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