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EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für organisches Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs für 2026 an

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EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für organisches Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs für 2026 an

13.07.2026 / 13:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Vorstand der CHAPTERS Group AG hat heute beschlossen, die Prognose für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs im Geschäftsjahr 2026 anzuheben.

Die CHAPTERS Group AG erwartet für 2026 nunmehr ein organisches Wachstum? des adjustierten operativen EBITDAs von mehr als 22%, gegenüber der bisherigen Prognose von 14-17%.

Die Anhebung ist im Wesentlichen auf eine Beschleunigung des organischen Wachstums zurückzuführen, das schneller und stärker eintritt als ursprünglich erwartet. Wesentliche Treiber sind KI- und Automatisierungsinitiativen, die früher als geplant operative Effizienzen liefern, Preisanpassungen sowie zunehmend sichtbare Umsatz- und Kostensynergien aus dem Aufbau von Industrie-Clustern über die Gruppe hinweg.

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Die Prognose für das organische Umsatzwachstum bleibt unverändert im hohen einstelligen Prozentbereich für 2026; das organische Wachstum der wiederkehrenden Umsätze wird voraussichtlich darüber liegen.
__________

? CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres – im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2026 werden die Ganzjahresergebnisse für 2026 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2026 mit den Ganzjahresergebnissen für 2025 für diese Gruppenstruktur verglichen.



Ende der Insiderinformation

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2364834

 
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