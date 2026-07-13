EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 22.07.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen

22.07.26 20:44 Uhr

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von bisher EUR 23.842.152,00 auf EUR 25.364.090,00.

Die Privatplatzierung der am 22.07.2026 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe neuer Aktien wurde am heutigen Tage erfolgreich im Umfang von 1.521.938 neuen Aktien abgeschlossen. Der Platzierungspreis betrug EUR 42,00 je neuer Aktie, wodurch der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung rund EUR 63,9 Mio. beträgt.

EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 22.07.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen 22.07.2026 / 20:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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