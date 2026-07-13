EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Successful Completion of Private Placement of the Capital Increase from Authorized Capital Resolved on July 22, 2026
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EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Key word(s): Capital measures / Capital increase
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The private placement of the capital increase resolved on July 22, 2026, excluding shareholders' subscription rights through the issuance of new shares, was successfully completed with the placement of 1,521,938 new shares. The placement price was EUR 42.00 per new share, resulting in gross proceeds of c. EUR 63.9 million.
Subject to the registration of the implementation of the capital increase in the Commercial Register, the Company's share capital will increase from EUR 23,842,152.00 to EUR 25,364,090.00.
End of Inside Information
22-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
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|Language:
|English
|Company:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912001BNTWG0PIZYX13
|EQS News ID:
|2370236
|End of Announcement
|EQS News Service
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2370236 22-Jul-2026 CET/CEST
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