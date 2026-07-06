EQS-Adhoc: Circus passt Finanzprognose für Geschäftsjahr 2026 an; Schärft Fokus auf operative Skalierbarkeit
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EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
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Circus passt Finanzprognose für Geschäftsjahr 2026 an; Schärft Fokus auf operative Skalierbarkeit
München, 16. Juli 2026 – Die Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) gibt heute eine Anpassung ihrer Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. Diese spiegelt eine strategische Verlagerung von Systemauslieferungen und Wachstum in das Geschäftsjahr 2027 wider, da das Unternehmen seinen Fokus auf die Wirtschaftlichkeit ihrer Technologie (Unit Economics) schärft, um den Weg zu profitablem Wachstum zu beschleunigen.
Der Vorstand und Verwaltungsrat des Unternehmens haben beschlossen, das Tempo neuer Systemeinführungen im Geschäftsjahr 2026 zu drosseln, um die Zuverlässigkeit und Autonomie seines operativen Ökosystems über die KI-Robotik-Systeme im Kern hinaus zu stärken – von der Lieferkette der Zutaten über die tägliche Einbindungszeit der Systembetreiber bis hin zur Wartung der KI-Roboter. Diese Entscheidung beruht auf der Bewertung von Circus, dass der operative Aufwand und die Kosten für Onboarding, Integration und laufenden Service je System bislang nicht im Einklang mit der geplanten Wirtschaftlichkeit der Systeme skaliert haben.
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Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wird auf EUR 5,2 Mio. angepasst (Vorjahr: EUR 1,6 Mio.), gegenüber der zuvor kommunizierten Spanne von EUR 44 bis 55 Mio. (veröffentlicht im November 2025). Die Anpassung spiegelt eine Verschiebung von ursprünglich für das zweite Halbjahr 2026 geplanten Systemeinführungen in das Geschäftsjahr 2027 wider, da das geplante Wachstum stark auf das zweite Halbjahr 2026 konzentriert war.
Für das Geschäftsjahr 2026 wird sich das Unternehmen auf ausgewählte Kundenauslieferungen mit hohem Wachstumspotenzial in den Bereichen Gemeinschaftsverpflegung und Verteidigung konzentrieren, einschließlich des Markteintritts in der Ukraine.
Die EBITDA-Prognose wird auf rund EUR -17 Mio. angepasst (Vorjahr: EUR -18,8 Mio.), gegenüber der zuvor kommunizierten Spanne von EUR -6 bis -8 Mio. (veröffentlicht im November 2025). Das breitere negative EBITDA spiegelt das Ausbleiben von Umsatz- und Margenbeiträgen aus den in das Geschäftsjahr 2027 verschobenen Systemeinführungen wider, verbunden mit weiterhin erhöhten F&E-Investitionen.
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Circus richtet diese Investitionen weiterhin auf sein Portfolio autonomer KI-Robotik-Systeme in den Bereichen Verteidigung und Verpflegung, die weitere Automatisierung der Lieferkette sowie die Entwicklung proprietärer Zutatensysteme gemeinsam mit Partnern aus – zur Unterstützung des mittelfristigen Ziels des Unternehmens, vollständige Ökosystem-Autonomie und profitables Wachstum auf Systemlevel zu erreichen.
Das Unternehmen bleibt ausreichend finanziert, um diese Investitionen zu tragen und die Verschiebung des Rollouts in Richtung Geschäftsjahr 2027 abzudecken. Der Vorstand wird beim Q2 Operational Update am 16. Juli 2026 weitere Details bereitstellen.
IR KONTAKT
Elena Coles
E-Mail: ir@circus-group.com
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstraße 21
|80807 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|98450020CA9F13FUED64
|EQS News ID:
|2366566
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2366566 16.07.2026 CET/CEST
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