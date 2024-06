EQS-Adhoc: Circus SE: Memorandum of Understanding in China abgeschlossen

EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Expansion

Circus SE: Memorandum of Understanding in China abgeschlossen



12.06.2024 / 11:45 CET/CEST

Hamburg, 12. Juni 2024 – Die Circus SE hat heute ein Memorandum of Understanding („MoU“) mit dem Beijing University Food Raw Material Joint Procurement Center über die potenzielle Lieferung von 5.400 Circus Autonomy One (CA-1), dem selbst entwickelten Roboter der Circus SE, abgeschlossen. Das Beijing University Food Raw Material Procurement Center ist eine staatliche chinesische Organisation, die Dienstleistungen für die Beschaffung von Rohstoffen für die Lebensmittelversorgung der Universitätskantinen an über 90 Universitäten in Peking verantwortet.

Hiermit würde der angekündigte Markteintritt in Asien umgesetzt. Das MoU ist ein wesentlicher Zwischenschritt im Rahmen der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 14. Mai 2024 veröffentlichten laufenden Gespräche mit potenziellen Kunden und gleichzeitig der erste Schritt hin zu dem angekündigten Markteintritt in Asien. Es handelt sich hierbei um einen nicht bindenden Vorvertrag, mit dem die Parteien die Eckdaten der angestrebten Zusammenarbeit vereinbaren. Als nächste Schritte stehen weitere Verhandlungen sowie erste Produkttests an einer oder mehreren Bildungseinrichtungen in Peking in diesem und nächstem Jahr an. Sollten die Tests erfolgreich sein und es zum Abschluss finaler Verträge kommen, wären mittelfristig wesentliche Umsätze hieraus zu erwarten. Der potenzielle Umsatz in Euro dieser finalen Verträge könnte über einen Zeitraum von mehreren Jahren verteilt zu kumulierten Umsätzen im unteren einstelligen Milliardenbereich führen. Die Gesellschaft befindet sich in Gesprächen mit weiteren potenziellen Kunden in verschiedenen Ländern.



