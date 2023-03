EQS-Adhoc: clearvise AG kündigt Memorandum of Understanding mit Tion Renewables AG

EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Stellungnahme

clearvise AG kündigt Memorandum of Understanding mit Tion Renewables AG



25.03.2023

clearvise AG kündigt Memorandum of Understanding mit Tion Renewables AG Wiesbaden, 25. März 2023 Der Vorstand der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), (clearvise) hat mit Vorstandsbeschluss vom heutigen Tag das Memorandum of Understanding mit der Tion Renewables AG (Tion) (vormals: Pacifico Renewables Yield AG) gekündigt. Kern des Memorandum of Understanding war der mögliche vollständige Erwerb des Wind- und Solarportfolios der Tion. Vorausgegangen war eine unerwartete Ad-hoc-Mitteilung der Tion am späten Abend des 24. März 2023 über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch die EQT Active Core Infrastructure an der Tion. In diesem Zusammenhang hatte Tion auch mitgeteilt, dass die im Memorandum of Understanding zwischen der Tion und der clearvise beschriebenen Maßnahmen nicht wie ursprünglich beabsichtigt umgesetzt werden.

