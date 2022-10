EQS-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an

EQS-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an



27.10.2022 / 19:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (die Gesellschaft) (ISIN: DE000A288904 | WKN: A28890) teilt mit, dass sie heute erneut die Prognosewerte für das laufende Geschäftsjahr 2022 überprüft und aufgrund der Verschiebung von Projekten (insbesondere des PTV5-Updates) in das Geschäftsjahr 2023 den Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA, wie im Geschäftsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 definiert) auf EUR 220 Mio. bis EUR 240 Mio. (bisher EUR 240 Mio. bis EUR 260 Mio.) und für das bereinigte Ergebnis je Aktie (wie im Geschäftsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 definiert) auf EUR 1,70 bis EUR 1,90 (bisher EUR 1,90 bis EUR 2,10) angepasst hat. Der freie Mittelzufluss (wie im Geschäftsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 definiert) wird nun mit einer Bandbreite von EUR 40 Mio. bis EUR 70 Mio. (bisher über EUR 100 Mio.) prognostiziert. Für den Umsatz für das laufende Geschäftsjahr 2022 geht die Gesellschaft nun von einer Spanne von EUR 1.100 Mio. bis 1.130 Mio. (bisher EUR 1.100 Mio. bis EUR 1.150 Mio.) aus. Der vorläufige Umsatz für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 wird sich voraussichtlich auf EUR 802 Mio. bei einem bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA, wie im Geschäftsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 definiert) von EUR 166 Mio. belaufen. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wird wie vorgesehen am 3. November 2022 die Ergebnisse zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 veröffentlichen. 27.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

