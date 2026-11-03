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EQS-Adhoc: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consulting Team Holding Aktiengesellschaft Inhaber-Akt
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EQS-Ad-hoc: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Consulting Team Holding Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

03.11.2026 / 13:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Consulting Team Holding Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Hildesheim, den 03. November 2026: Der Vorstand der Consulting Team Holding Aktiengesellschaft, Osterstraße 39 A, 31134 Hildesheim, (ISIN DE000A1YDBQ4 / WKN A1YDBQ) ("Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit EUR 12.301.200,- gegen Bareinlage um bis zu EUR 1.845.180,- auf bis zu EUR 14.146.380,- durch Ausgabe von bis zu 1.845.180 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht steht den Aktionären zu und kann in der Zeit vom 04. Januar 2027 (0:00 Uhr) bis zum 18. Januar 2027 (24:00 Uhr) ausgeübt werden.

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Die Emittentin prüft aktuell Investitionen in Immobilien. Soweit diese dem Anforderungsprofil entsprechen, soll der Nettoemissionserlös für den Erwerb der Immobilien verwendet werden. Wenn diese Investitionen nicht zustande kommen, sollen die Mittel aus der Kapitalerhöhung zur Tilgung von Darlehen verwendet werden.

Die Neuen Aktien werden den Altaktionären im Verhältnis 20:3 mittelbar zum Bezug angeboten. Auf je 20 alte Aktien kann jeder Aktionär drei neue Aktien zum Ausgabebetrag von je EUR 1,25 zeichnen und beziehen. Nicht bezogene Aktien werden im Wege des Überbezugs den Altaktionären zum Erwerb angeboten.

Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich im Juni 2027 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim eingetragen wird.

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Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada oder in einem Rechtssystem bestimmt, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmäßig ist.


Kontakt:
Consulting Team Holding Aktiengesellschaft
Herr Thomas Bartels
Vorstand
Osterstraße 39 A
31134 Hildesheim
Tel. +49 51 21/2 89 99-0
 

Börse: Freiverkehr in Düsseldorf
ISIN: DE000A1YDBQ4
WKN: A1YDBQ



Ende der Insiderinformation

03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft
Osterstraße 39 A
31134 Hildesheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)5121 289990
E-Mail: info@ct-holding.de
Internet: https://ct-holding.de
ISIN: DE000A1YDBQ4
WKN: A1YDBQ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NKW9X7KW6S9718
EQS News ID: 2427524

 
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2427524  03.11.2026 CET/CEST

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