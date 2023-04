EQS-Adhoc: Covestro AG: Vorläufiges Ergebnis für das erste Quartal 2023

EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Covestro AG: Vorläufiges Ergebnis für das erste Quartal 2023



13.04.2023 / 18:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Daher veröffentlicht Covestro bereits heute die folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2023:

Der vorläufige Umsatz beträgt EUR 3.743 Mio. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR 3.942 Mio. Das vorläufige EBITDA beträgt EUR 286 Mio. Der bisherige Ausblick ging von einem EBITDA zwischen EUR 100 Mio. und EUR 150 Mio. aus. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR 158 Mio. Das vorläufige Konzernergebnis beträgt etwa EUR -30 Mio. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR -77 Mio. Der vorläufige Free Operating Cash Flow (FOCF) beträgt etwa EUR -140 Mio.

Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2023 wird am 28. April 2023 veröffentlicht.



Kontakt:

Ronald Köhler

Leiter Investor Relations

Tel: +49 214 6009 5098

E-Mail: ronald.koehler@covestro.com



Carsten Intveen

Tel: +49 214 6009 5861

E-Mail: carsten.intveen@covestro.com



Marc Schütze

Tel: +49 214 6009 5281

E-Mail: marc.schuetze@covestro.com Im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das erste Quartal 2023 weichen die vorläufigen Finanzkennzahlen von den Kapitalmarkt­erwartungen ab. Diese basieren auf dem Mittelwert der jüngsten Konsensus-Schätzungen von Finanzanalysten, zuletzt veröffentlicht durch Vara Research am 13. April 2023.Daher veröffentlicht Covestro bereits heute die folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2023:Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2023 wird am 28. April 2023 veröffentlicht.Kontakt:Ronald KöhlerLeiter Investor RelationsTel: +49 214 6009 5098E-Mail: ronald.koehler@covestro.comCarsten IntveenTel: +49 214 6009 5861E-Mail: carsten.intveen@covestro.comMarc SchützeTel: +49 214 6009 5281E-Mail: marc.schuetze@covestro.com



Ende der Insiderinformation

13.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com