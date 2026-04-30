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EQS-Adhoc: CREDITSHELF AG: NEUE ORGANE

09.06.26 20:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
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creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber-Akt
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EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
CREDITSHELF AG: NEUE ORGANE

09.06.2026 / 20:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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CREDITSHELF AG: NEUE ORGANE

Frankfurt am Main, 09. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat der creditshelf AG hat heute Herrn Philipp von Erffa (CEO), Herrn Sebastian Holl (CFO) sowie Frau Claudia Vucak (CPLO) zu den neuen Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft bestellt.

Das bisherige Mitglied des Vorstands, Herr Sascha Magsamen, hat sein Amt mit Ablauf der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat der Niederlegung zugestimmt.

Ansprechpartner:
Sebastian Holl, CFO
E-Mail: info@creditshelf-ag.de
Website: https://creditshelf-ag.de/
Börse: Frankfurt



Ende der Insiderinformation

09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 0697880880666
E-Mail: info@creditshelf-ag.de
Internet: https://creditshelf-ag.de/
ISIN: DE000A41YEG8
WKN: A41YEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
EQS News ID: 2342584

 
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2342584  09.06.2026 CET/CEST

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