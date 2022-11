EQS-Adhoc: DATAGROUP SE: DATAGROUP mit Umsatz und Ergebnis auf Rekordniveau Guidance erneut übertroffen

EQS-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DATAGROUP SE: DATAGROUP mit Umsatz und Ergebnis auf Rekordniveau Guidance erneut übertroffen



22.11.2022 / 08:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

DATAGROUP mit Umsatz und Ergebnis auf Rekordniveau Guidance erneut übertroffen

Pliezhausen, 22. November 2022. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 und erzielt erneut ein Rekordergebnis. Die Umsatzerlöse stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 56,7 Mio. EUR oder 12,8 % auf 501,4 Mio. EUR (i. Vj. 444,7 Mio. EUR) und lagen damit über der Guidance von 480 - 500 Mio. EUR. Im vierten Quartal wurden 128,6 Mio. EUR umgesetzt, dies entspricht einer Steigerung von 12,9 % (i. Vj. 113,9 Mio. EUR). Das EBITDA im Gesamtjahr stieg um 9,2 Mio. EUR oder 13,6 % auf 76,5 Mio. EUR (i. Vj. 67,3 Mio. EUR), auch hier wurde die Guidance von 72 - 75 Mio. Euro übertroffen.



Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre buy and turn around- bzw. buy and build-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.



Ansprechpartner für weitere Informationen

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de