EQS-Adhoc: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG: DEFAMA aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
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Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG („DEFAMA“) teilt mit, dass die Ergebnisse im zweiten Quartal 2026 leicht unter statt wie erwartet leicht über den Werten der ersten drei Monate lagen. Nach vorläufigen Zahlen wird der FFO per 30.6. voraussichtlich zwischen 5,0 und 5,1 Mio. € liegen, das Konzernergebnis bei etwa 1,2 Mio. €.
Der Vorstand geht für das Gesamtjahr 2026 daher statt von einem FFO mindestens auf Vorjahresniveau von 10,8 Mio. € nunmehr von einem Rückgang um 4 bis 6 Prozent aus.
Beim angestrebten Konzernergebnis von mindestens 5 Mio. € waren aufgrund konkreter laufender Verhandlungen erwartete Verkaufsgewinne mindestens auf Vorjahresniveau mit eingeplant. Der Vorstand geht weiterhin davon aus, im laufenden Jahr noch einen oder mehrere Objektverkäufe beurkunden zu können, welche zu siebenstelligen Verkaufsgewinnen führen werden. Da DEFAMA nach HGB bilanziert, werden Verkäufe aber erst mit Kaufpreiserhalt ergebniswirksam. Somit wird die Ergebniswirkung von Objektverkäufen im kommenden Jahr eintreten. Das Konzernergebnis 2026 wird daher ohne nennenswerte Verkaufsgewinne voraussichtlich zwischen 2 und 3 Mio. € liegen.
An den Zielen, die Vermietungsquote auf 96% zu steigern und die Dividende für das laufende Geschäftsjahr erneut zu erhöhen, hält DEFAMA unverändert fest. Mit Blick auf die Zukunft hat der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat entschieden, im Herbst ein Strategie-Update durchzuführen, um die im Dezember 2024 ausgegebenen Mittelfristziele („DEFAMA 2030“) vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklungen anzupassen.
Der Halbjahresbericht 2026 wird am 27. August 2026 veröffentlicht.
Mitteilende Person:
Matthias Schrade, Vorstand
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