EQS-Adhoc: Delivery Hero schließt Business Combination Agreement mit Uber Technologies sowie einen Kaufvertrag mit SSW Partners betreffend bestimmte Geschäftsbereiche ab

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

Delivery Hero schließt Business Combination Agreement mit Uber Technologies sowie einen Kaufvertrag mit SSW Partners betreffend bestimmte Geschäftsbereiche ab



16.07.2026 / 08:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Delivery Hero schließt Business Combination Agreement mit Uber Technologies sowie einen Kaufvertrag mit SSW Partners betreffend bestimmte Geschäftsbereiche ab

Werbung

Berlin, 16. Juli 2026 – Die Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“) (ISIN DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute mit Uber Technologies, Inc. („Uber“) und dem in Delaware ansässigen verbundenen Unternehmen Uber International Technologies II Corporation (die „Bieterin“) ein Business Combination Agreement (das „BCA“) abgeschlossen. Das BCA beruht auf der heute bekannt gegebenen Absicht der Bieterin, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Angebot“) für sämtliche ausstehenden Aktien der Gesellschaft (die „DH-Aktien“ und jeweils eine „DH-Aktie“) gegen Zahlung einer Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 41,50 je DH-Aktie (der „Angebotspreis“) abzugeben. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 127 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der letzten drei Monate vor dem 8. Mai 2026 sowie von ca. 34 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der letzten drei Monate vor der heutigen Bekanntmachung.

Gleichzeitig haben Delivery Hero und bestimmte Tochtergesellschaften der Gesellschaft mit einem Erwerbsvehikel der in New York ansässigen Investmentgesellschaft SSW Partners, LP (die „Käuferin“)), einen Kaufvertrag (Sale and Purchase Agreement, das „SPA“) betreffend den Verkauf bestimmter Geschäftsbetriebe der Delivery-Hero-Gruppe (der „Verkauf“) in Österreich, Chile, Zypern, der Tschechischen Republik, Ecuador, Griechenland, Moldau, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden und der Türkei (die „Zielgeschäftsbereiche“) für eine Gegenleistung von EUR 1,4 Mrd. abgeschlossen.

Unternehmenszusammenschluss

Mit Abschluss des BCA und durch den Vollzug des Angebots beabsichtigen Delivery Hero und Uber, Ubers globale Technologieplattform und Mobilitätsnetzwerk mit den führenden lokalen Liefermarken von Delivery Hero, deren ausgeprägten Beziehungen zu Händlern sowie deren schnell wachsenden Quick-Commerce-Fähigkeiten zusammenzuführen. Delivery Hero und Uber sind zuversichtlich, dass das Angebot das Potenzial hat, Innovationen zu beschleunigen und die Auswahl, den Mehrwert sowie den Komfort für Kunden, Partner und Kurierfahrer im Laufe der Zeit zu erhöhen.

Werbung

Uber hat sich verpflichtet, die Unternehmenskultur von Delivery Hero zu unterstützen, den Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin sowie die operativen Hubs von Delivery Hero in den Regionen zu erhalten, dafür Sorge zu tragen, dass Delivery Hero unabhängig und ausschließlich durch ihren Vorstand unter Aufsicht des Aufsichtsrats der Gesellschaft geführt wird, sowie im vereinbarten Rahmen die Belegschaft zu schützen, jeweils für die nächsten drei Jahre. Darüber hinaus hat sich Uber verpflichtet, wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, bis einschließlich 2031 EUR 2 Mrd. in Deutschland zu investieren. Uber beabsichtigt, nach Vollzug des Angebots im Aufsichtsrat der Gesellschaft mit zwei Vertretern, einschließlich des Vorsitzenden, vertreten zu sein, während dem Aufsichtsrat mindestens zwei unabhängige Mitglieder weiterhin angehören sollen, solange die Aktien von Delivery Hero im regulierten Markt notiert sind.

Das Angebot wird unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % sämtlicher DH-Aktien, mit Ausnahme der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, zuzüglich einer DH-Aktie (und einschließlich der von Uber gehaltenen DH-Aktien), des Erhalts fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben, auch in Bezug auf den Verkauf, sowie weiterer marktüblicher Bedingungen stehen. Das BCA enthält ferner marktübliche Beendigungsrechte und wechselseitige Break Fees. Uber hat bereits eine unwiderrufliche Andienungszusage in Bezug auf das Angebot eines Großaktionärs in Höhe von 16,68 % erhalten, wodurch Uber, zusammen mit ihrer mittelbaren Beteiligung von 24,77 % und ihrem Bestand an Instrumenten in Höhe von 11,74 %, ihr wirtschaftliches Gesamtinteresse auf insgesamt mehr als 53 % erhöhen würde. Der Vollzug des Angebots wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet.

Im BCA hat die Gesellschaft – vorbehaltlich der Einhaltung des anwendbaren Rechts sowie der Treuepflichten der Organmitglieder – zugesagt, innerhalb von 60 Kalendertagen nach Vollzug des Angebots neue Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlage je Aktie in Höhe des Angebotspreises an Uber auszugeben. Die Anzahl der auszugebenden Aktien darf 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten.

Schließlich hat sich die Bieterin verpflichtet, für die nächsten drei Jahre keinen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag mit der Gesellschaft abzuschließen.

Vor diesem Hintergrund begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft das Angebot und beabsichtigen, dieses – vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten sowie der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden Angebotsunterlage – zu unterstützen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind sie der Auffassung, dass das Angebot und der Verkauf im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und sonstigen Stakeholder liegen.

Verkauf der Zielgeschäftsbereiche

Der Verkauf der Zielgeschäftsbereiche erfolgt auf Grundlage einer Gegenleistung von ca. EUR 1,4 Mrd.; der Kaufpreis ist gesichert. Der Vollzug des Verkaufs wird unter einer Reihe aufschiebender Bedingungen stehen, darunter der Eintritt sämtlicher das Angebot betreffenden Angebotsbedingungen, der Abschluss der Trennung der Zielgeschäftsbereiche von dem bei Delivery Hero verbleibenden Geschäft sowie regulatorische Freigaben, einschließlich Fusionskontrollfreigaben, bestimmter Freigaben im Bereich ausländischer Direktinvestitionen, drittstaatlicher Subventionen und finanzaufsichtsrechtlicher Freigaben in bestimmten Rechtsordnungen. Der Vollzug wird voraussichtlich mit dem Vollzug des Angebots in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet.

Delivery Hero und bestimmte Tochtergesellschaften der Gesellschaft werden der Käuferin und bestimmten Zielgesellschaften bestimmte Übergangsleistungen erbringen und umgekehrt, jeweils für eine Höchstlaufzeit von 24 Monaten ab Vollzug.

Die Gesellschaft wird die Erlöse aus dem Verkauf und der Kapitalerhöhung nach Vollzug dazu verwenden, Verbindlichkeiten von Delivery Hero zu erfüllen und abzulösen, die infolge eines Kontrollwechsels fällig und zahlbar werden, einschließlich Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, Retention-Zahlungen und Wandelschuldverschreibungen. Uber hat sich verpflichtet, ein Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung sämtlicher verbleibender Verbindlichkeiten bereitzustellen, deren Fälligkeit bei Vollzug des Angebots vorgezogen wird.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung gesetzlich unzulässig wäre, weitergegeben oder bekanntgemacht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den jeweiligen Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig wäre, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch ihr Inhalt dürfen als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder im Zusammenhang mit einem solchen Angebot herangezogen werden. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger” im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die (i) über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die „Order”) verfügen, oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind oder (iii) Personen, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst werden kann, übermittelt wird (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Relevante Personen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt und sollte von keiner anderen Person als einer Relevanten Person als verlässlich angesehen werden.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben,“ „schätzen,“ „antizipieren,“ „erwarten,“ „beabsichtigen,“ „werden“ oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



*************



Anfragen für Investoren

ir@deliveryhero.com

Medienanfragen

press@deliveryhero.com

Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Andrea Ferraz Estrada

VP Investor Relations and Corporate Communications