EQS-Adhoc: Delivery Hero SE: Delivery Hero bereitet Börsengang ihres Talabat-Geschäfts an der Börse in Dubai in Q4 2024 vor

Berlin, 29. August, 2024 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft,“ ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER), die in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika ihr Lebensmittellieferungs- und Quick-Commerce-Geschäft unter der Marke Talabat betreibt, bereitet einen Börsengang ihres Talabat-Geschäfts an der Börse Dubai (Dubai Financial Market) im vierten Quartal vor.

Eine Börsennotierung würde durch den Verkauf bestehender Aktien durch Delivery Hero erfolgen. Delivery Hero würde nach dem Börsengang die Mehrheitsbeteiligung an der lokalen börsenfähigen Gesellschaft behalten.

Die Durchführung eines Börsengangs wäre noch abhängig von den Marktbedingungen, der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Behörde für Wertpapiere und Warenhandel der VAE (Securities and Commodities Authority) und weiteren Entscheidungen des Vorstands und des Aufsichtsrats von Delivery Hero.

Investorenanfragen



Christoph Bast

Head of Investor Relations







ir@deliveryhero.com Presseanfragen



Corporate Communications









press@deliveryhero.com

