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EQS-Adhoc: Delivery Hero SE: Die Taiwanesische Wettbewerbsbehörde (“TFTC”) erteilt keine Freigabe für den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an A2G Holdings Inc. (“Grab”)

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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Delivery Hero SE: Die Taiwanesische Wettbewerbsbehörde (“TFTC”) erteilt keine Freigabe für den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an A2G Holdings Inc. (“Grab”)

21.10.2026 / 10:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Berlin, 21. Oktober 2026 – Delivery Hero SE (“Delivery Hero” oder die “Gesellschaft”, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) bestätigt, dass die TFTC heute eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, in der sie über ihre Entscheidung informiert, keine Freigabe für den beabsichtigten Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Grab zu erteilen.

 

Delivery Hero hatte den beabsichtigten Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan - durch Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Foodpanda Taiwan Co., Ltd. - an Grab (die “Transaktion”) am 23. März 2026 bekanntgegeben. Die Transaktion stand unter dem Vorbehalt der Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe durch die TFTC.

 

Das Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels bleibt von der Entscheidung der TFTC unberührt. Gemäß den vereinbarten Transaktionsbedingungen hat Delivery Hero angemessene Transaktionsschutzmaßnahmen vereinbart, darunter eine Break Fee-Vereinbarung, die bestimmten Bedingungen unterliegen.

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Anfragen für Investoren

ir@deliveryhero.com

 

 

 

Medienanfragen

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Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Andrea Ferraz Estrada

VP Investor Relations and Corporate Communications

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Haftungsausschluss

 

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

 

 

 



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21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
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10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
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WKN: A2E4K4
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EQS News ID: 2419236

 
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2419236  21.10.2026 CET/CEST

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13.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
05.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG

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