EQS-Adhoc: Delivery Hero SE verkauft foodpanda Geschäft in Taiwan an Grab Holdings Limited

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

Delivery Hero SE verkauft foodpanda Geschäft in Taiwan an Grab Holdings Limited



23.03.2026 / 07:44 CET/CEST

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Berlin, 23. März 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute einen Anteilskaufvertrag über den Verkauf ihres foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Grab Holdings Limited („Grab“) (die „Transaktion“) abgeschlossen. Der Kaufpreis, der in bar gegen Übertragung der einzigen operativen Tochtergesellschaft von Delivery Hero in Taiwan, Foodpanda Taiwan Co., Ltd., zu zahlen ist, beträgt auf Cash- und Debt-Free-Basis 600 Mio. USD, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung marktüblicher aufschiebender Bedingungen sowie des Erhalts erforderlicher behördlicher Genehmigungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Die Parteien haben angemessene Absicherungen der Transaktion vereinbart, einschließlich einer Break-Fee-Vereinbarung, um eine enge Zusammenarbeit am Vollzug der Transaktion sicherzustellen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Transaktion zur Schuldentilgung zur Verbesserung der Kapitalstruktur sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das foodpanda-Geschäft in Taiwan erzielte im Gesamtjahr 2025 ein GMV von 1,5 Mrd. EUR1 und ein positives bereinigtes EBITDA (vor Konzernkostenallokation).2

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(1) Wechselkurs 1 EUR = 35,2 TWD

(2) Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen GMV und bereinigtes EBITDA, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery Hero auf die entsprechende Definition in ihrem Geschäftsbericht 2024 unter dem Kapitel „A. Grundlagen des Konzerns” des zusammengefassten Lageberichts, der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht ist.

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