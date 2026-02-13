DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.350 +1,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Dortmund bleibt Bayern nach Kantersieg auf den Fersen BVB-Aktie: Dortmund bleibt Bayern nach Kantersieg auf den Fersen
RENK-Aktie im Fokus: Neue Millioneninvestitionen in Michigan stärken US-Geschäft RENK-Aktie im Fokus: Neue Millioneninvestitionen in Michigan stärken US-Geschäft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.

15.02.26 11:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
120,00 EUR -0,90 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.

15.02.2026 / 11:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.

Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft („Gesellschaft“) führt fortgeschrittene Verhandlungen über einen möglichen Erwerb von sämtlichen Anteilen an ihrem israelischen Wettbewerber Zim Integrated Shipping Services Ltd. („ZIM“). Bislang sind keine bindenden Vereinbarungen abgeschlossen worden. Erforderliche Zustimmungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft und der zu beteiligenden Gremien der Vertragspartner zu der Transaktion stehen noch aus. Darüber hinaus ist die Freigabe des Staates Israel aufgrund von Sonderrechten in der Satzung von ZIM erforderlich. In diesem Zusammenhang sind Verhandlungen mit FIMI Opportunity Funds, einem israelischen Finanzinvestor, zur Übernahme der Verpflichtungen aus diesen Sonderrechten weit fortgeschritten. Der Vollzug der Transaktion würde die Erteilung weiterer regulatorischer Freigaben sowie die Zustimmung der Hauptversammlung von ZIM voraussetzen.

 

Kontakt:
Alexander Drews
Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-3705
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 174 326-3123


Ende der Insiderinformation
Wer­bung

15.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2276586

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276586  15.02.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hapag-Lloyd

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hapag-Lloyd

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Hapag-Lloyd SellGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.01.2022Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
18.01.2022Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
18.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
15.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
01.11.2021Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Hapag-Lloyd SellGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
19.12.2025Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hapag-Lloyd AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen