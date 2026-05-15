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EQS-Adhoc: Deutsche Konsum Real Estate AG: Daniel Löhken wird Vorstandsvorsitzender und CEO und Dr. Kai Gregor Klinger neuer Aufsichtsratsvorsitzender

22.06.26 20:32 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Konsum Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Personalentscheidungen / Vorstand
Deutsche Konsum Real Estate AG: Daniel Löhken wird Vorstandsvorsitzender und CEO und Dr. Kai Gregor Klinger neuer Aufsichtsratsvorsitzender

22.06.2026 / 20:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Potsdam, Deutschland, 22. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat der Deutschen Konsum Real Estate AG (die „Gesellschaft“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) bestellt Herrn Daniel Löhken, bislang Vorsitzender des Aufsichtsrats, mit Wirkung ab dem 1. Juli 2026 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden sowie zum CEO für einen Zeitraum von drei Jahren. Die Bestellung erfolgt im Zuge einer strukturierten Nachbesetzung; Kyrill Turchaninov wird planmäßig zum 31. Juli 2026 aus dem Vorstand ausscheiden. Herr Löhken wird sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 30. Juni 2026 niederlegen. Zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats ab dem 1. Juli 2026 wird der Aufsichtsrat sein Mitglied, Herrn Dr. Kai Gregor Klinger, wählen. Herr Sebastian Wasser bleibt stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
Kontakt:
Deutsche Konsum Real Estate AG
Herr Kyrill Turchaninov
Finanzvorstand
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 517
Fax: 0331 / 74 00 76 - 599
E-Mail: kt@deutsche-konsum.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum Real Estate AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0)331 740076517
Fax: +49 (0)331 740076599
E-Mail: kt@deutsche-konsum.de
Internet: www.deutsche-konsum.de
ISIN: DE000A14KRD3
WKN: A14KRD
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