EQS-Adhoc: Deutsche Konsum Real Estate AG: Daniel Löhken wird Vorstandsvorsitzender und CEO und Dr. Kai Gregor Klinger neuer Aufsichtsratsvorsitzender
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Konsum Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Personalentscheidungen / Vorstand
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Potsdam, Deutschland, 22. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat der Deutschen Konsum Real Estate AG (die „Gesellschaft“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) bestellt Herrn Daniel Löhken, bislang Vorsitzender des Aufsichtsrats, mit Wirkung ab dem 1. Juli 2026 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden sowie zum CEO für einen Zeitraum von drei Jahren. Die Bestellung erfolgt im Zuge einer strukturierten Nachbesetzung; Kyrill Turchaninov wird planmäßig zum 31. Juli 2026 aus dem Vorstand ausscheiden. Herr Löhken wird sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 30. Juni 2026 niederlegen. Zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats ab dem 1. Juli 2026 wird der Aufsichtsrat sein Mitglied, Herrn Dr. Kai Gregor Klinger, wählen. Herr Sebastian Wasser bleibt stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
Kontakt:
Deutsche Konsum Real Estate AG
Herr Kyrill Turchaninov
Finanzvorstand
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 517
Fax: 0331 / 74 00 76 - 599
E-Mail: kt@deutsche-konsum.de
Ende der Insiderinformation
22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Konsum Real Estate AG
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|14482 Potsdam
|Deutschland
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|E-Mail:
|kt@deutsche-konsum.de
|Internet:
|www.deutsche-konsum.de
|ISIN:
|DE000A14KRD3
|WKN:
|A14KRD
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2351378
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2351378 22.06.2026 CET/CEST
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