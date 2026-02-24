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EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

16.06.26 21:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Doralis SE Inhaber-Akt
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

16.06.2026 / 21:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Deutsche Payment A1M SE

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

 

Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

Berlin, den 16. Juni 20265 Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 1.977.360 um EUR 296.604,00 auf EUR 2.273.964,00 durch die Ausgabe von 296.604 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (“Neue Aktien”) erhöht werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu EUR 1,35 je Aktie. Zum Bezug wird ein deutscher institutioneller Investor zugelassen.

Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt. Die neuen Aktien sollen nach Realisierung der Maßnahme im dritten Quartal 2026 in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden.

 

Kontakt

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst

Vorstand

Unter den Linden 40, 10117

 

 Berlin

 

 

Ende der Ad-hoc Mitteilung



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16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: + 49 030 81454860
Fax: + 49 40 6378 5423
E-Mail: info@deutsche-payment.com
Internet: www.deutsche-payment.com
ISIN: DE000A2P74C5
WKN: A2P74C
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2347498

 
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2347498  16.06.2026 CET/CEST

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