EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss



16.06.2026 / 21:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Deutsche Payment A1M SE

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

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Berlin, den 16. Juni 20265 Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 1.977.360 um EUR 296.604,00 auf EUR 2.273.964,00 durch die Ausgabe von 296.604 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (“ Neue Aktien ”) erhöht werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu EUR 1,35 je Aktie. Zum Bezug wird ein deutscher institutioneller Investor zugelassen.

Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt. Die neuen Aktien sollen nach Realisierung der Maßnahme im dritten Quartal 2026 in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden.

Kontakt

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst

Vorstand

Unter den Linden 40, 10117

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Berlin

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