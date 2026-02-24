EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
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Deutsche Payment A1M SE
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -
MAR)
Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss
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Berlin, den 16. Juni 20265 Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 1.977.360 um EUR 296.604,00 auf EUR 2.273.964,00 durch die Ausgabe von 296.604 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (“Neue Aktien”) erhöht werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu EUR 1,35 je Aktie. Zum Bezug wird ein deutscher institutioneller Investor zugelassen.
Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt. Die neuen Aktien sollen nach Realisierung der Maßnahme im dritten Quartal 2026 in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden.
Kontakt
Deutsche Payment A1M SE
Alexander Herbst
Vorstand
Unter den Linden 40, 10117
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Berlin
Ende der Ad-hoc Mitteilung
Ende der Insiderinformation
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Payment A1M SE
|Unter den Linden 40
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 030 81454860
|Fax:
|+ 49 40 6378 5423
|E-Mail:
|info@deutsche-payment.com
|Internet:
|www.deutsche-payment.com
|ISIN:
|DE000A2P74C5
|WKN:
|A2P74C
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2347498
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2347498 16.06.2026 CET/CEST
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