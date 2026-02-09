DAX24.833 -0,1%Est505.988 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +1,8%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.376 +1,1%Euro1,1857 -0,1%Öl67,65 +0,2%Gold4.940 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an
JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

13.02.26 12:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,93 EUR -0,26 EUR -6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

13.02.2026 / 12:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Garching, den 13.2.2026
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Pfandbriefbank AG haben die Planung für das Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen. Sie erwarten für das Geschäftsjahr 2026 ein IFRS-Konzernergebnis vor Steuern zwischen EUR 30 Mio. und EUR 40 Mio. und operative Erträge in Höhe von EUR 375 Mio. bis EUR 425 Mio. bedingt durch ein erwartetes Portfoliovolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung von EUR 27 Mrd. bis EUR 28 Mrd. Diese Prognose steht dabei auch vor dem Hintergrund einer schleppender als erwarteten Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa sowie den Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft, die voraussichtlich erst sukzessive kompensiert werden können.

Kontakt:
Sebastian Zehrer
Head of Communications
Phone: +49 (0) 89 2880 11841
Email: Sebastian.Zehrer@pfandbriefbank.com


Ende der Insiderinformation

13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201
Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201
E-Mail: info@pfandbriefbank.com
Internet: http://www.pfandbriefbank.com
ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanzinstrumente.html. The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further, financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-financial-instruments.html
WKN: 801900
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate BSX; London, Dublin, Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX
EQS News ID: 2276296

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2276296  13.02.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf pbb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf pbb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
02.12.2025pbb BuyWarburg Research
14.11.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025pbb BuyWarburg Research
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.12.2025pbb BuyWarburg Research
13.11.2025pbb BuyWarburg Research
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.11.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
12.03.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
14.11.2024pbb HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen