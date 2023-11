EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek Oil & Gas veräußert Utah Assets

EQS-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Verkauf

Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek Oil & Gas veräußert Utah Assets



14.11.2023 / 22:53 CET/CEST

Salt Creek Oil & Gas veräußert Utah Assets

17 Mio. EUR Ertrag vor Steuern aus dem Verkauf der Utah Assets in Q4

Konzernergebnis durch Verkauf in 2023 über Vorjahresgewinn von 66,2 Mio. EUR erwartet

Mittelzufluss von 44 Mio. EUR aus dem Verkauf

Erneute Erhöhung der Prognose 2023

Prognose 2024 wird um Effekt der Transaktion gesenkt

Die Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7) gibt heute bekannt, dass ihre 100%ige Tochter Salt Creek Oil & Gas, LLC in zwei Transaktionen sämtliche Vermögenswerte in Utah veräußert hat.



Bei den Assets handelt es sich um rund 250 „non-operated“ Bohrungen mit einem durchschnittlichen Anteil von 2,3%. Durch die Transaktionen entstehen Erträge im 4. Quartal in Höhe von 17 Mio. EUR und die Liquidität im Konzern erhöht sich um rund 44 Mio. EUR.



Die Prognose ändert sich wie folgt:



Prognose 2023 (EBITDA Erhöhung) Konzernumsatz: unverändert bei 188 bis 198 Mio. EUR

EBITDA: 152 bis 162 Mio. EUR (bisher 138 bis 148 Mio. EUR)

Prognose 2024 (Reduzierung)



Basisszenario Konzernumsatz: 175 bis 195 Mio. EUR (bisher 190 bis 210 Mio. EUR)

EBITDA: 130 bis 145 Mio. EUR (bisher 145 bis 160 Mio. EUR)

Erhöhtes Preisszenario Konzernumsatz: 190 bis 210 Mio. EUR (bisher 210 bis 230 Mio. EUR)

EBITDA: 150 bis 165 Mio. EUR (bisher 165 bis 180 Mio. EUR)

Die Annahme der Prognose 2023 berücksichtigt einen WTI-Preis von 75 USD (bislang 85 USD). Alle anderen Annahmen bleiben unverändert bei einem EUR/USD von 1,08 EUR/USD und einem Erdgaspreis von 3 USD. Auch die Annahmen für die Grundlage der Prognose 2024 bleiben unverändert bei einem EUR/USD

Erläuterungsteil



Die Transaktion steht unter den üblichen Vorbehalten der Prüfung der Käufer sowie Kaufpreisanpassungsregeln. Die Käufer sind zwei US Öl- und Gas-Unternehmen. Alle Parteien erwarten einen Abschluss bis zum Jahresende. Der genaue Verkaufspreis wird nicht veröffentlicht.



Die Anpassung der Prognose geht auch von der Einhaltung des vertraglich definierten Abschlusses der Transaktion bis Ende 2023 aus. Sollte sich der Abschluss in das Jahr 2024 verschieben, können sich auch die Effekte der Prognoseanpassung verschieben.



Die Flächen in Utah wurden seit Ende 2018 zunächst von Bright Rock Energy, LLC erworben sowie entwickelt und im vergangenen Jahr an Salt Creek Oil & Gas, LLC, die verschiedene non-operated Flächen des Deutsche-Rohstoff-Konzerns verantwortet, veräußert.



Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, kommentierte: „Mit dem Verkauf der Flächen in Utah verbuchen wir erneut einen großen Erfolg. Wir unterstreichen mit dieser Transaktion die positive Entwicklung der letzten Jahre sowie den hohen Wert unserer Öl- und Gasproduktion. Außerdem zeigt diese Transaktion wieder einmal die hohe Liquidität von US-Öl- und Gasflächen. Wir können Teile unserer Vermögenswerte flexibel und mit hohem Gewinn und Mittelzufluss veräußern, ohne einen negativen Effekt auf die anderen Teile des US-Geschäfts auszulösen. Durch diesen Ertrag würde das Jahr 2023 das Rekordergebnis und den Gewinn pro Aktie aus dem Vorjahr erneut übertreffen.“



Zur Definition des Begriffs EBITDA verweisen wir auf die Homepage der Deutsche Rohstoff AG unter http://rohstoff.de/apm/.

Mannheim, 14. November 2023

